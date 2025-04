"Felice Mazzu heeft STVV geen meerwaarde gegeven, hij is blind op de muur Lamkel Ze gelopen"

Ik had altijd gedacht dat STVV afscheid zou nemen van Felice Mazzu na de dramatische slotspeeldag van de reguliere competitie in Leuven. Toen hadden ze een interlandbreak van 2 weken tot de play-offs.

Maar de Japanners dachten toen wellicht nog dat Mazzu het tij zou kunnen keren.

Die tirade na OHL is bij hen trouwens ook niet in goeie aarde gevallen. Mazzu had gelijk dat de scheidsrechter STVV vaak benadeeld heeft. Maar niet in die match in Leuven.

Hij heeft zich toen compleet misdragen. Het was totaal misplaatst om dat te doen na nota bene een wanprestatie van de ploeg.

Vervolgens zijn ze nog op oefenstage in Nederland geweest en naar verluidt waren de Japanners niet tevreden over de manier waarop daar getraind werd. Niet hard genoeg.

Uiteindelijk is STVV aan de play-offs begonnen met een zege, maar wel tegen 10 spelers van Beerschot en na een dramatische tweede helft.



Het verschil was toen 7 punten met Kortrijk, dus ik begreep de insteek voor die rechtstreekse clash niet goed. "We moeten winnen!", klonk het. Maar ze mochten vooral niet verliezen, want KVK zou in 4 matchen nooit 7 punten kunnen goedmaken.



STVV had vooral op de omschakeling moeten spelen toen, maar de opstelling ademde dat totaal niet uit. Daar heeft Kortrijk heel goed van geprofiteerd.