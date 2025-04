"Wout van Aert zal in het voorjaar altijd wat minder zijn": Wielerclub Wattage doet weinig hoopgevende vaststelling

Jan vindt Wout van Aert meer zomer- dan voorjaarscoureur

De kasseiklassiekers zijn achter de rug, de klimklassiekers kunnen beginnen. In Brugge blikt Ruben Van Gucht met zijn wielerclub terug en vooruit in Brugge. Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven zorgen weer voor nieuwe inzichten (Van Aert is beter in de zomer, Wiebes is te passief en Pogacar mag net iets meer dan de rest) en straffe verhalen (Tom over Tinkerbell, Dirk over Jo Planckaert, Jan over Mortadella en Mark over kermiskoersen).

kijk op VRT Max