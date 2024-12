Woede bij STVV: controversieel doelpunt in 93e minuut bezorgt Genk gelijkmaker in dolle Limburgse derby

Was het hands of niet? Een controversieel doelpunt van Ibrahima Bangoura in minuut 93 zal de debatten domineren na de Limburgse derby. STVV leek na twee treffers van Adriano Bertaccini een scheve situatie helemaal om te keren, maar moest zich na een discutabele gelijkmaker tevreden stellen met een punt.

Was het hands of niet? De discutabele gelijkmaker van Bangoura diep in de extra tijd liet STVV gefrustreerd achter. Na een kopbal van Tolu op een corner frommelde de Genkse invaller de 2-2 van dichtbij in doel en de VAR keurde de treffer na lang beraad goed.



De tweede VAR-beslissing die in het voordeel van KRC Genk uitdraaide, want rond het halfuur mocht Genk ook al juichen na een minutenlange tussenkomst. De openingsgoal van Tolu werd eerst afgevlagd voor buitenspel, maar na ruim vier minuten lijnen trekken telde het doelpunt toch.



STVV ging niet bij de pakken zitten. Op een lage voorzet van Ogawa kreeg Patris een uitgelezen kans om de thuisploeg snel weer langszij te brengen. Hij wrong ze vakkundig de nek om.



Met een prima assist op Ito maakte Patris die misser bijna goed in de extra tijd, maar nu was het aan Ito om de gelijkmaker te laten liggen. Genk bleef enkel overeind, omdat STVV morste met de kansen.