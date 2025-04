STVV rekent niet meer op Felice Mazzu in degradatiestrijd en zoekt andere coach

Wat in de lucht hing, is vandaag door STVV bevestigd: de Limburgse club neemt met onmiddellijke ingang afscheid van trainer Felice Mazzu. STVV sukkelde in de degradatieplay-offs en de 0-3 tegen concurrent Kortrijk kostte Mazzu de kop. Assistent Frédéric De Meyer neemt over in afwachting van een opvolger.

Toen STVV begin september de Italiaan Christian Lattanzio ontsloeg na een dramatische seizoensstart, haalde het Felice Mazzu om STVV naar veiliger vaarwater te loodsen. De ervaren ex-coach van Charleroi kon de boel even laten opleven, maar sukkelde na een dramatische decembermaand en wisselvallige prestaties na de winterstop op de slotspeeldag alsnog in de Relegation Play-offs. Daarin staat STVV tweede op 2 punten van leider Cercle. Vorig weekend verloor STVV thuis van Kortrijk, waardoor de West-Vlamingen tot op 4 punten van STVV naderden. Nummer 4 Beerschot is al zeker van de degradatie. De eerste blijft in eerste, de tweede speelt barrages tegen een team uit de Challenger Pro League voor het behoud, de derde en vierde zakken naar tweede.

Mazzu neemt afscheid met een dubbel gevoel: “Enerzijds ben ik ontgoocheld dat we ons doel, kwalificatie voor Play-off II, net niet haalden. We zijn sportief niet helemaal beloond voor het harde werk van de voorbije maanden."



"Anderzijds ben ik blij dat ik deel heb mogen uitmaken van deze warme traditieclub. Ik hoop voor iedereen – de supporters, het management en de spelers – dat STVV het seizoen op een positieve manier kan afsluiten. Want deze club hoort thuis in eerste klasse.”



Sportief directeur André Pinto duidt de beslissing: "Mazzu heeft het voorbije seizoen alles gegeven voor onze club. Voor de winterstop legde hij met onze ploeg mooi voetbal op de mat. Jammer genoeg vertaalde zich dat – mede door externe factoren – niet altijd in resultaten."



"De jongste maanden werd het spelpeil echter minder. Na de afgelopen thuiswedstrijd besloten we, in overleg met de coach, om het roer om te gooien."



In afwachting van de komst van een nieuwe hoofdtrainer neemt Frédéric De Meyer de leiding over de ploeg.



Pinto: “De groep heeft de jongste weken enkele tegenslagen moeten incasseren. De fysieke basis ligt er. Het is nu vooral zaak om met een fris hoofd en positieve ingesteldheid de laatste 4 wedstrijden in te gaan. We geven zaterdag met een duidelijk strijdplan Cercle partij."