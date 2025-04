NBA: Dallas en Miami maken nog kans op play-offs na overtuigende zeges in Play-In Tournament

In de NBA zijn Chicago en Sacramento definitief uitgeteld voor de play-offs. In het Play-In Tournament waren de zeges vannacht voor Miami en Dallas, die zo nog mogen dromen van de laatste twee play-offtickets.

Chicago en Sacramento mochten vannacht allebei voor eigen volk spelen, maar dat bracht geen succes voor de thuisploegen.



De Bulls werden in eigen huis gedomineerd door Miami, dat kon rekenen op een ijzersterke Tyler Herro. De shooting guard was goed voor 38 punten en gidste zijn team naar een 90-109-overwinning.

Miami mag het vrijdag opnemen tegen Atlanta met het laatste play-offticket in de Eastern Confernce als inzet. De winnaar van Atlanta-Miami treft 1e reekshoofd Cleveland in de 1e ronde.

In de Western Conference won Dallas met 106-120 in Sacramento. Klay Thompson maakte 16 van zijn 23 punten in het 2e quarter, Anthony Davis was de topscorer van de Mavericks met 27 punten.

Dallas treft vrijdag Memphis in een strijd om het laatste play-offplekje in het Westen. De winnaar van dat duel komt topfavoriet Oklahoma City tegen in de 1e ronde van de play-offs.