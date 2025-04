"Ik denk niet dat dit het einde van een cyclus is": nuchtere Thibaut Courtois probeert positief te blijven na CL-exit

kalender do 17 april 2025 09:22

Geen Madrileens mirakel meer in de Champions League: Real is woensdagavond genadeloos uit het kampioenenbal geknikkerd door een efficiënt Arsenal. "Het is niet ons beste seizoen", was de eerlijke vaststelling van doelman Thibaut Courtois na de wedstrijd.

Na de 3-0-nederlaag in de heenmatch hing de Champions League-droom van Real Madrid al aan een zijden draadje. Het sprankeltje hoop dat de Koninklijke nog had, werd gisteravond uitgedoofd door een alweer sterk Arsenal, dat in Madrid ook de terugwedstrijd wist te winnen. "Ze verdedigen goed, zijn goed georganiseerd en zetten veel druk. Het is moeilijk om tegen hen de ruimtes te vinden. We hebben verloren van een superieur Arsenal. Dat moeten we accepteren", toonde Thibaut Courtois zich groots in de nederlaag. "Het is niet ons beste seizoen, dat is duidelijk. Er zijn te veel dalen en te weinig pieken. Tegen de Europese topclubs hebben we niet ons beste spel getoond. We moeten kritisch voor onszelf durven te zijn en analyseren hoe we beter kunnen doen."

Iedere speler moet nu in de spiegel kijken en zichzelf afvragen hoe hij beter kan doen voor de ploeg. Thibaut Courtois

Na de CL-exit kan Real zich nu volledig richten op de twee resterende doelen: La Liga en de Copa del Rey-finale, telkens met eeuwige rivaal Barcelona als belangrijkste concurrent. "Er zijn nog mooie dingen om voor te spelen. Iedere speler moet nu in de spiegel kijken en zichzelf afvragen hoe hij beter kan doen voor de ploeg. Dan zullen we zien hoe we het seizoen kunnen afsluiten en hoe we onszelf kunnen verbeteren." "Of dit het einde van een cyclus is? Dat denk ik niet. We hebben veel jongeren. Er veranderen elke zomer veel dingen, dat is normaal. Het is eerder het begin van een nieuwe cyclus."

Wanneer mijn tijd hier ten einde komt, kan ik alleen maar dankbaar zijn. Carlo Ancelotti over zijn toekomst bij Real Madrid