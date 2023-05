De Grote Prijs Formule 1 in Emilia-Romagna gaat niet door vanwege dodelijke overstromingen

Het is niet mogelijk om de wedstrijd in veilige omstandigheden - voor de fans, de teams en het personeel - te laten doorgaan. De veiligheid is een, maar het is ook het juiste en verantwoordelijke om te doen op een moment dat een hele regio in nood verkeert. Dat is de boodschap van de F1.



Door het aanhoudende noodweer in het noordoosten van Italië zijn verschillende rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral het oosten van de regio Emilio-Romagna is zwaar getroffen. Er werden al 5 doden geteld, 5.000 mensen zijn geëvacueerd. En de komende uren en dagen wordt nog veel regen verwacht.



"In de regio is gisteren de hoeveelheid water die gemiddeld in de hele lente valt, op 1 dag gevallen", vertelt correspondente Heleen D'Haens vanuit Italië.



De minister van Transport Matteo Salvini riep eerder vandaag al op om de race te annuleren. Om 13u viel die beslissing ook: "De F1-gemeenschap is met zijn gedachten bij de mensen en de gemeenschappen die getroffen zijn door de recente gebeurtenissen in de regio Emilia-Romagna", luidde het in een tweet.



"Na overleg tussen de F1, de voorzitter van de wereldbond FIA, de bevoegde overheden, de voorzitter van de Automobielclub van Italië, de voorzitter van de regio, de burgemeester en de promotor hebben we beslist om het Grand Prix-weekend in Imola niet te laten doorgaan."



"Het zou niet juist zijn om extra druk te leggen op de lokale autoriteiten en hulpdiensten in deze moeilijke tijden."