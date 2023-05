Hoe Monaco de relatie tussen Perez en Verstappen verzuurde

Crasht Pérez opzettelijk?

Een dag later zou Pérez de race winnen. Verstappen werd 3e op het circuit waar het aartsmoeilijk inhalen is.

De crash kwam hem alvast niet slecht uit. "Dat is speculatie van de media", reageerde Pérez. "In Monaco maakt iedereen gewoon fouten."

"Ik reed al een tiende sneller in de eerste sector en was maar 6 honderdsten verwijderd van P2. Alleen stonden daar ineens die twee auto’s. Dat was natuurlijk balen", zei Verstappen, die het achterste van zijn tong niet liet zien.

Max Verstappen had moeite om een sterke chrono uit zijn Red Bull te persen, maar met zijn allerlaatste poging dacht hij in het zog van polesitter Charles Leclerc te kunnen eindigen.

Voor die rekening moeten we terug naar de kwalificaties van vorig jaar in Monaco.

Verstappen negeert stalorders

Een half jaar later laat Max Verstappen zich van zijn kleinste kant zien in de Grote Prijs van Brazilië.

Red Bull speelde op Interlagos niet mee voor de zege. Verstappen finishte als 6e, Sergio Pérez als 7e.



Dat hadden ze graag anders gezien bij het team. In zijn strijd om de 2e plaats in het kampioenschap kon Pérez elk punt gebruiken. De Mexicaan had Verstappen laten passeren om Alonso en vooral Leclerc aan te vallen, maar toen dat niet gelukt was, weigerde de Nederlander om de 6e plaats terug te geven.



"Ik heb daar mijn redenen voor. Daar hebben we het over gehad", legde Verstappen uit over de boordradio. Schoot Monaco door zijn hoofd?



Pérez reageerde ontgoocheld. "Bedankt! Nu laat hij zien wie hij echt is", kookte de Mexicaan, die in het WK naast de tweede plaats zou grijpen.