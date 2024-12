Ex-bondscoach Vanthourenhout wacht nog altijd op nieuwe ploeg: "UAE had contract, maar timing was slecht"

Goud, goud en brons op de Olympische Spelen in Parijs. Goud, goud, zilver, brons, brons en brons op het WK in Zürich. Goud, goud, goud, zilver en brons op het EK in Limburg.



De Belgische balans van het wielerjaar 2024 op grote kampioenschappen oogt indrukwekkend. Een verrassing was het dan ook niet dat ex-bondscoach Sven Vanthourenhout (43) uitgeroepen werd tot Coach van het Jaar op het gala van het Vlaamse Sportjuweel.



"Het is altijd fijn om zo'n erkenning te krijgen", reageerde Vanthourenhout voor onze microfoon. "We zijn ondertussen een hele tijd later, ik heb ook zelf al wat rust kunnen inlassen, maar nu pas realiseer ik echt wat we gedaan hebben."