LIVESTREAM (21 uur): Kan Gent Europese droom in leven houden? Kijk de wedstrijd vanavond bij Sporza

Vrancken gelooft in kansen tegen Serviërs

"Sowieso wil je al die thuiswedstrijden winnen, wie ook de tegenstander is", blikt Gent-coach Wouter Vrancken vooruit op het Conference League-duel met Backa Topola.





"Tot nu toe is dat ook goed gelukt. We moeten er alles aan doen om dat morgen opnieuw te doen en die kleine kans (op de top acht, red) te behouden. Simpel zal dat niet zijn, want zij hebben zelf met 4-1 gewonnen tegen Lugano", weet de T1 over de Servische tegenstander.





"Het is dus zeker en vast een stevige ploeg, maar winst is dus wel een must. We geloven er volop in. We hebben zeker de kwaliteiten om de punten hier te houden. Om bij de eerste acht te eindigen, moet je sowieso nog zes op zes halen - denk ik."