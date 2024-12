Gymfed verklaart "moeizame zoektocht" naar hoofdcoach: "De markt is klein en de juiste match vinden is een uitdaging"

Nina Derwael heeft in een interview aan de alarmbel getrokken. Waar blijft de nieuwe head coach van de Gymfed? Ilse Arys, algemeen manager van de Gymfed, geeft toe dat de zoektocht "moeizaam" verloopt. "Maar we overleggen met de atleten en ik hoop hen snel verlossend nieuws te brengen."

Zelf verkiest ze liever de term "uitdagende tijden" in plaats van woelige tijden, maar Ilse Arys beseft dat het onrustig is bij de Gymfed. Boegbeeld Nina Derwael geeft aan dat de tijd dringt: 3 maanden na het vertrek van depanneurs Ulla en Dieter Koch is er nog altijd geen nieuwe hoofdcoach. "We overleggen met verschillende kandidaten", deelt algemeen manager Arys een stand van zaken. "Het is een uitdagende zoektocht. De markt is klein en er zijn niet zoveel kandidaten." "En anderzijds zoeken we een persoon die past bij onze structuur en cultuur. Die match is een uitdaging die we tot op vandaag nog niet hebben kunnen invullen." Wat moeten we verstaan onder "passen bij de structuur en cultuur"? Arys: "De coach moet de atleten challengen en triggers geven, maar moet ook samenwerken met hen om het programma te bepalen." "Vroeger hadden we veel -18-jarigen, nu zijn veel atleten ouder dan 18 jaar. Dat vraagt een andere samenwerking. Die switch willen we maken." "We willen met de coach én de atleet naar het programma kijken. In jullie interview geeft Nina zelf ook aan dat ze vandaag op een andere manier werkt. Dat willen we integreren in onze werking." "We willen daarbij komen tot zelfregulerende atleten die hun doelen kennen en daarmee aan de slag kunnen gaan. We willen dus coaches die met de atleten samenzitten, hen inspraak geven en luisteren."

De kritiek op de gymfederatie is niet mals. Ze wisten toch al veel langer dat er een machtsvacuüm zou zijn? Heeft men dan niet geanticipeerd? "Uiteraard wilden wij ook dat de positie al veel sneller ingevuld was." "We zijn ons bewust van de urgentie, maar de markt is klein. Had het gekund, dan hadden we het al gedaan. Het is geen gewone vacature waarbij je verschillende kandidaten ontmoet op 1 dag en daarna beslist." Intussen zijn ook andere coaches en stafleden vertrokken. De omkadering die instond voor het succes in Tokio lijkt weg te smelten. "We willen zeker een breuk maken met het verleden, maar de zaken die hier vermeld worden, zijn daar niet noodzakelijk aan gerelateerd." "Het is een postolympisch jaar en dat is ook een moment waarop iedereen - gymnasten, coaches, omkadering - nadenkt over wat hij of zij wil in de toekomst." "Soms neemt men dan beslissingen die ik niet altijd even leuk vind, maar die ik moet respecteren. En daarna bouwen wij voort aan de toekomst. Het is niet dat er geen coaches zijn vandaag."

We zijn ons bewust van de urgentie, maar de markt is klein. Had het gekund, dan hadden we het al gedaan. Ilse Arys (Gymfed)