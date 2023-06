Vier op een rij voor Max Verstappen, "oudjes" Alonso en Hamilton mogen mee op podium in Canada

De GP van Canada in een notendop:

Max Verstappen rijdt onbedreigd naar de zege

"Max Verstappen rijdt op een ander niveau dan wij." De uitspraak van Lewis Hamilton na de GP van Canada zegt eigenlijk alles over de dominantie van Max Verstappen.

Net als in de vorige GP's kwam de zege nooit in gevaar voor de Nederlander. In zijn Red Bull maakte hij een prima start en reed hij onbedreigd naar de overwinning, ook al klaagde hij af en toe over de grip op zijn banden en had hij geluk met de timing van de safety car.

Voor Verstappen is het zijn vierde zege op een rij, de zesde al van het seizoen. Het is ook de 41e uit zijn carrière, daarmee evenaart hij de legendarische Braziliaan Ayrton Senna. Ook voor Red Bull was het een speciale zege, de 100e voor de renstal.

"Ik ben natuurlijk heel blij", zei Verstappen. "Het was niet zo makkelijk als het er misschien uitzag. Ik had veel moeite met de banden, maar het is gelukt. Natuurlijk is die 100e voor het team speciaal en ook die 41e voor mij. Als ik begon in F1, had ik daar nooit van durven te dromen."