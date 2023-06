Hoe Verstappen in 4 races Perez alle hoop op de titel ontnam: "Hij heeft extra bandbreedte"

Niemand twijfelt er nog aan, Max Verstappen wordt dit jaar voor de derde keer wereldkampioen in de Formule 1. Sergio Perez kon 4 GP's de schijn ophouden, maar viel daarna door de mand. "Het is niet makkelijk om Max' ploegmaat te zijn."

We spoelen even terug naar de GP van Miami. Na een foutje in de kwalificaties en een rode vlag moet Max Verstappen starten vanaf plaats 9. Sergio Perez vertrekt vanaf de pole, heeft net de GP van Azerbeidzjan gewonnen en bulkt van het vertrouwen. De Mexicaan heeft zich helemaal opgepompt en zichzelf overtuigd dat hij zijn ploegmaat van de wereldtitel kan houden. Maar al in Miami kreeg dat zelfvertrouwen een eerste knauw. Verstappen rukte in een mum van tijd op vanuit die 9e startpositie en won voor zijn ploegmaat Perez. En daarna ging het keer op keer mis bij de Mexicaan in de kwalificaties. Hij crashte in Monaco, belandde in de grindbak in Barcelona en verknoeide het ook in Canada. Telkens moest Perez van ver terugkeren in de race en dat leverde amper 21 punten op.

De ploegmaat zijn van Max Verstappen, het is niet makkelijk. Red Bull-teambaas Christian Horner

En Verstappen? Die reed autoritair naar de zege in die GP's. Hij breidde zijn voorsprong in de WK-stand in die 4 races uit van 6 punten naar 69. Zo staan de puntjes op de i en is de WK-strijd beslecht.

Dat vindt ook Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij had een goeie raad voor Perez: "Hij moet de wereldtitel uit zijn hoofd zetten en gewoon racen." Perez kon eigenlijk enkel de schijn opwerpen dat hij de evenknie kon zijn van zijn ploegmaat.

"De ploegmaat zijn van Max, het is niet makkelijk", zegt Horner. "Ik denk niet dat er een rijder is die Max nu zou kloppen in de huidige auto. Sergio moet het opnemen tegen een rijder die op de top van zijn kunnen is."

De "extra bandbreedte" van Max Verstappen

Verstappen is even indrukwekkend als de Red Bull waarin hij rijdt. Terwijl Fernando Alonso er naar eigen zeggen "70 kwalificatierondjes" moest uitpersen om Lewis Hamilton af te houden, kon Verstappen op cruise control naar de zege rijden. Hij kon zelfs lachen met een zeldzaam foutje, waarbij hij - naar eigen zeggen - zichzelf bijna knock-out sloeg (zie video onder). Verstappen rijdt rond met overschot, daar zijn genoeg voorbeelden van. Zo kreeg hij in de GP van Spanje hij een waarschuwing voor track limits, maar reed hij - tegen het advies van zijn race-ingenieur - toch nog even de snelste ronde. En tijdens de vrije trainingen in Spanje herkende hij over de boordradio de ringtone van Helmut Marko's gsm. (die video kun je hier bekijken) "Hij heeft die extra bandbreedte in de auto die hem op een ander niveau brengt", vindt Horner.



Max wordt nog altijd beter. Je kunt nu over hem spreken op dezelfde manier als de allergrootsten. Red Bull-teambaas Christian Horner

"En wat het voor ons nog boeiender maakt: Max wordt nog altijd beter. Hij blijft evolueren als rijder. Hij wordt meer en meer gepolijst, de scherpe kantjes zijn ervan af en de kwaliteiten die hij in de auto heeft, zijn gewoon indrukwekkend." "Hij presteert op zo'n hoog niveau, het is een voorrecht om hem op dat niveau te zien presteren", spaart Horner de loftrompet niet. In Canada evenaarde Verstappen het aantal zeges van Ayrton Senna, een van de meest iconische F1-rijders, met 41. Verstappen zelf is de eerste die beseft dat je generaties niet kunt vergelijken, maar als 25-jarige moet hij enkel nog Alain Prost (51 zeges), Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (103) voor zich dulden. "Je kunt nu over Max spreken op dezelfde manier als over de allergrootsten", besluit Horner.