Max Verstappen brengt heuglijk nieuws: "Mini Verstappen-Piquet onderweg"

Max Verstappen heeft binnenkort meer te vieren dan zijn 4 wereldtitels. De 27-jarige Nederlander, die zich de voorbije 4 jaar 's werelds beste F1-rijder mag noemen, postte een foto van zijn hand op de bolle buik van Piquet.



"Er is een mini Verstappen-Piquet onderweg. We kunnen niet gelukkiger zijn met ons kleine mirakel", was de begeleidende tekst.



Het kindje zal alvast snelle genen hebben. Max Verstappen is zelf een racekampioen en kreeg het racen met de paplepel ingegeven door vader Jos, een voormalige Nederlandse F1-rijder, en zijn Belgische moeder Sophie Kumpen, die uitkwam in de karting- en autosport.



De 35-jarige Kelly Piquet is dan weer de dochter van Nelson Piquet. De Braziliaan werd in de jaren 80 3 keer wereldkampioen.



Piquet heeft al een dochtertje uit een eerdere relatie met de voormalige Russische F1-rijder Daniil Kvijat. Sinds oktober 2020 vormen Verstappen en Piquet een paar.