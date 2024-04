"Gisteren nog vol frustratie in mijn bed gekropen": Thibau Nys glundert in zijn gele trui na "perfecte dag"

do 25 april 2024 20:27

Zijn 3e koersdag is meteen een schot in de roos geworden: Thibau Nys (21) heeft zijn eerste overwinning in de WorldTour te pakken. Nys jr. hield als vroege vluchter stand op de slotklim in de Ronde van Romandië en was de snelste van een trio. "En wetende dat ik eigenlijk nog nooit in een vroege aanval had gezeten", lachte een opgetogen Nys in zijn gele leiderstrui.

"Het is ongelooflijk", glundert Thibau Nys in zijn gele leiderstrui. "Ik ben hem morgen waarschijnlijk weer kwijt, maar dit pakken ze mij toch niet meer af."

Vanuit Zwitserland staat de kersverse winnaar van de derde rit van de Ronde van Romandië ons te woord. Enkel papa Sven Nys kreeg eerder een telefoontje. "Het eerste wat ik gedaan heb na de winst, is naar hem bellen."

Dat de overwinning de 21-jarige renner van Lidl - Trek deugd doet, is duidelijk "Vooral na gisteren ... Ik ben toen met heel veel frustraties in mijn bed gekropen. Maar we hebben dan met de ploeg beslist dat ik de vroege vlucht vandaag mocht proberen te halen."

En zo geschiedde: na een zenuwachtige beginfase glipte Nys mee met de aanval van de dag. "Ik was al blij dat dat gelukt was, maar vanuit die positie nog de koers winnen, had ik toch niet durven te dromen."



Ik heb voorin geprobeerd om zoveel mogelijk energie te sparen, maar ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik zat voor het eerst mee in een vroege vlucht, hé. Thibau Nys

Vooral met de manier waarop hij won, verbaasde Nys vriend en vijand. Dat onze jonge landgenoot razendsnel is in de laatste rechte lijn wisten we al, maar bergop overleven vanuit de vlucht ... "Dat was ook voor mij de eerste keer", lacht hij. "Ik heb eigenlijk nog nooit in een vroege vlucht gezeten. Ongelooflijk dat het dan zo uitdraait."

Want het was toch nog een prangende slotfase voor Nys. Met het peloton hijgend in zijn nek moest hij de verraderlijke finale nog weten af te werken. Zeker wanneer verse man Luke Plapp nog kwam aansluiten, leek het toch even tricky te worden.

"Maar ik kon me toch goed sparen in het slot en was eigenlijk opgelucht dat Plapp weer voor wat tempo zorgde bij ons. Hij reed niet te snel, maar zeker ook niet te traag." "Dan begin je ook na te denken: als ik gewoon mijn ding kan doen, kan dit niet meer mis gaan. Maar dat is een gevaarlijke gedachte, hé. Gelukkig kon ik het hoofd koel houden."

Sterk werk van Nys junior, die toch de vruchten lijkt te plukken van een heleboel langere duurtrainingen gespekt met meer hoogtemeters dan voorheen. "Dat heeft zeker geholpen", knikt hij instemmend. "Al heb ik me niet per se toegelegd op het klimmen an sich. Ik ben aan het trainen op veel facetten van het wielrenner om toch een betere renner te worden." Dat dit toch wat nieuwe perspectieven lijkt te openen, vertelde ook zijn trotse vader al. En ook Thibau Nys zelf lonkt al voorzichtig naar de toekomst. "Ik wil alvast verder blijven evolueren als puncher-type en hoop dat dit op termijn ook kansen zal bieden voor het klassieke werk - in de Ardennen dan toch - of ritwinsten in grote rondes." Zijn start heeft Nys alvast niet gemist.

Ronde van Romandië klassement rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Thibau Nys 4:02:44 Lidl - Trek LTK 2 Andrea Vendrame +0 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 3 Lucas Plapp +4 Team Jayco - AlUla JAY 4 Florian Lipowitz +14 BORA - hansgrohe BOH 5 Juan Ayuso +16 UAE Team Emirates UAD 6 Aleksandr Vlasov +16 BORA - hansgrohe BOH 7 Adam Yates +16 UAE Team Emirates UAD 8 Guillaume Martin +16 Cofidis COF 9 Ilan Van Wilder +16 Soudal - Quick-Step SOQ 10 Lenny Martinez +16 Groupama - FDJ GFC 11 Enric Mas +16 Movistar Team MOV 12 Cristián Rodríguez +16 Arkéa - B&B Hotels ARK 13 Carlos Rodríguez +16 INEOS Grenadiers IGD 14 Egan Bernal +16 INEOS Grenadiers IGD 15 Simon Yates +16 Team Jayco - AlUla JAY 16 Richard Carapaz +16 EF Education - EasyPost EFE 17 Yannis Voisard +16 Tudor Pro Cycling Team TUD 18 David Gaudu +16 Groupama - FDJ GFC 19 Harm Vanhoucke +16 Lotto - Dstny LTD 20 Damiano Caruso +16 Bahrain Victorious TBV 21 Tao Geoghegan Hart +16 Lidl - Trek LTK 22 Marco Brenner +16 Tudor Pro Cycling Team TUD 23 Xandro Meurisse +21 Alpecin - Deceuninck ADC 24 Iván Sosa +21 Movistar Team MOV 25 Damien Howson +24 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 26 Clément Berthet +24 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 27 Jai Hindley +24 BORA - hansgrohe BOH 28 David De La Cruz +32 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 29 Jan Christen +32 UAE Team Emirates UAD 30 Julian Alaphilippe +35 Soudal - Quick-Step SOQ 31 Harold Tejada +36 Astana - Qazaqstan Team AST 32 Nicolas Prodhomme +38 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 33 Darren Rafferty +39 EF Education - EasyPost EFE 34 Matteo Badilatti +43 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 35 Giulio Ciccone +43 Lidl - Trek LTK 36 Patrick Konrad +43 Lidl - Trek LTK 37 Koen Bouwman +43 Team Visma - Lease a Bike TVL 38 Bruno Armirail +43 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 39 Johannes Staune-Mittet +47 Team Visma - Lease a Bike TVL 40 Luca Vergallito +47 Alpecin - Deceuninck ADC 41 Jesús Herrada +47 Cofidis COF 42 Callum Scotson +50 Team Jayco - AlUla JAY 43 Louis Meintjes +50 Intermarché - Wanty IWA 44 Gijs Leemreize +55 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 45 Thymen Arensman +1:03 INEOS Grenadiers IGD 46 Edoardo Zambanini +1:03 Bahrain Victorious TBV 47 Rigoberto Urán +1:03 EF Education - EasyPost EFE 48 Pavel Sivakov +1:28 UAE Team Emirates UAD 49 Jan Tratnik +1:34 Team Visma - Lease a Bike TVL 50 Robert Gesink +1:53 Team Visma - Lease a Bike TVL 51 Alexy Faure Prost +1:53 Intermarché - Wanty IWA 52 Sébastien Reichenbach +1:53 Tudor Pro Cycling Team TUD 53 Rainer Kepplinger +1:53 Bahrain Victorious TBV 54 Henok Mulubrhan +1:55 Astana - Qazaqstan Team AST 55 Eddie Dunbar +1:55 Team Jayco - AlUla JAY 56 Fausto Masnada +1:55 Soudal - Quick-Step SOQ 57 Laurens Huys +2:01 Arkéa - B&B Hotels ARK 58 Sam Oomen +2:07 Lidl - Trek LTK 59 Alexandre Balmer +2:35 Zwitserland ZWI 60 Jaakko Hänninen +2:39 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 61 Enzo Paleni +2:49 Groupama - FDJ GFC 62 Roger Adrià +2:51 BORA - hansgrohe BOH 63 Magnus Sheffield +2:59 INEOS Grenadiers IGD 64 Valentin Darbellay +3:03 corratec - Vini Fantini COR 65 Gianni Vermeersch +3:03 Alpecin - Deceuninck ADC 66 Luc Wirtgen +3:11 Tudor Pro Cycling Team TUD 67 Luca Jenni +3:15 Zwitserland ZWI 68 Anton Palzer +3:56 BORA - hansgrohe BOH 69 Christopher Juul-Jensen +3:56 Team Jayco - AlUla JAY 70 Rudy Molard +3:56 Groupama - FDJ GFC 71 Dion Smith +4:09 Intermarché - Wanty IWA 72 Dorian Godon +4:40 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 73 Juri Hollmann +4:40 Alpecin - Deceuninck ADC 74 Alex Aranburu +4:46 Movistar Team MOV 75 Jacopo Mosca +4:58 Lidl - Trek LTK 76 Hugo Toumire +4:58 Cofidis COF 77 Felix Großschartner +5:27 UAE Team Emirates UAD 78 Antoine Debons +5:30 corratec - Vini Fantini COR 79 Roel van Sintmaartensdijk +5:45 Intermarché - Wanty IWA 80 Thibaud Gruel +5:48 Groupama - FDJ GFC 81 Axel Mariault +5:48 Cofidis COF 82 Clément Venturini +6:05 Arkéa - B&B Hotels ARK 83 Sylvain Moniquet +6:07 Lotto - Dstny LTD 84 Eduardo Sepúlveda +6:12 Lotto - Dstny LTD 85 Jan Sommer +6:12 Zwitserland ZWI 86 Jonathan Castroviejo +6:12 INEOS Grenadiers IGD 87 Patrick Gamper +6:29 BORA - hansgrohe BOH 88 Michael Hepburn +6:29 Team Jayco - AlUla JAY 89 Raúl García +6:36 Arkéa - B&B Hotels ARK 90 Sergio Higuita +6:44 BORA - hansgrohe BOH 91 Andreas Kron +6:57 Lotto - Dstny LTD 92 Stefano Oldani +7:19 Cofidis COF 93 Davide Baldaccini +7:19 corratec - Vini Fantini COR 94 Pepijn Reinderink +7:19 Soudal - Quick-Step SOQ 95 Rémi Cavagna +7:28 Movistar Team MOV 96 Benjamin Thomas +7:28 Cofidis COF 97 Joey Rosskopf +7:28 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 98 Tom Paquot +7:55 Intermarché - Wanty IWA 99 Kobe Goossens +7:55 Intermarché - Wanty IWA 100 Matteo Amella +8:11 corratec - Vini Fantini COR 101 Thomas De Gendt +8:11 Lotto - Dstny LTD 102 Julien Vermote +8:11 Team Visma - Lease a Bike TVL 103 Bart Lemmen +8:11 Team Visma - Lease a Bike TVL 104 Tim van Dijke +8:11 Team Visma - Lease a Bike TVL 105 Milan Menten +8:11 Lotto - Dstny LTD 106 Ethan Hayter +8:11 INEOS Grenadiers IGD 107 Rune Herregodts +8:11 Intermarché - Wanty IWA 108 Jesús Peña +8:11 Team Jayco - AlUla JAY 109 Daniil Marukhin +8:11 Astana - Qazaqstan Team AST 110 Reuben Thompson +8:11 Groupama - FDJ GFC 111 Fabio Christen +8:11 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 112 Brandon McNulty +8:11 UAE Team Emirates UAD 113 Nolann Mahoudo +8:11 Cofidis COF 114 Anton Kuzmin +8:11 Astana - Qazaqstan Team AST 115 Jordan Labrosse +8:11 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 116 Senne Leysen +8:11 Alpecin - Deceuninck ADC 117 Stefan de Bod +8:11 EF Education - EasyPost EFE 118 Lukasz Owsian +8:11 Arkéa - B&B Hotels ARK 119 Kyrylo Tsarenko +8:11 corratec - Vini Fantini COR 120 Jorge Arcas +8:11 Movistar Team MOV 121 Antoine Aebi +8:11 Zwitserland ZWI 122 Jarrad Drizners +8:11 Lotto - Dstny LTD 123 Lars Sommer +8:44 Zwitserland ZWI 124 Cyril Barthe +10:16 Groupama - FDJ GFC 125 Alberto Dainese +10:39 Tudor Pro Cycling Team TUD 126 Matevž Govekar +10:39 Bahrain Victorious TBV 127 Nélson Oliveira +11:18 Movistar Team MOV 128 Josef Cerný +11:18 Soudal - Quick-Step SOQ 129 Alan Riou +11:18 Arkéa - B&B Hotels ARK 130 Kasper Asgreen +11:18 Soudal - Quick-Step SOQ 131 Johan Jacobs +11:18 Movistar Team MOV 132 Oscar Riesebeek +11:18 Alpecin - Deceuninck ADC 133 Michael Valgren +11:18 EF Education - EasyPost EFE 134 Emils Liepinš +11:45 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 135 Patrick Eddy +11:45 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 136 Ivo Oliveira +12:01 UAE Team Emirates UAD 137 Xabier Azparren +12:11 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 138 Simone Consonni +13:03 Lidl - Trek LTK 139 Matteo Moschetti +13:03 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 140 Niklas Märkl +13:03 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 141 Nikias Arndt +13:03 Bahrain Victorious TBV 142 Pavel Bittner +13:03 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 143 Sean Flynn +13:03 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 144 Thibault Guernalec +13:03 Arkéa - B&B Hotels ARK 145 Felix Stehli +13:03 Zwitserland ZWI 146 Johan Price-Pejtersen +13:03 Bahrain Victorious TBV 147 Óscar Rodríguez +13:36 INEOS Grenadiers IGD 148 James Shaw +14:28 EF Education - EasyPost EFE 149 Arthur Kluckers +14:32 Tudor Pro Cycling Team TUD 150 Tim Naberman +14:42 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 151 Stan Van Tricht +20:03 Alpecin - Deceuninck ADC 152 Cameron Scott +20:55 Bahrain Victorious TBV 153 Andrey Amador EF Education - EasyPost EFE 154 Maikel Zijlaard Tudor Pro Cycling Team TUD 155 Marco Murgano corratec - Vini Fantini COR 156 Matteo Constant Zwitserland ZWI 157 Santiago Umba Astana - Qazaqstan Team AST naam resultaat ploeg 1 Thibau Nys 7:55:32 Lidl - Trek LTK 2 Andrea Vendrame +4 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 3 Lucas Plapp +22 Team Jayco - AlUla JAY 4 Ilan Van Wilder +25 Soudal - Quick-Step SOQ 5 Enric Mas +26 Movistar Team MOV 6 Lenny Martinez +27 Groupama - FDJ GFC 7 Juan Ayuso +27 UAE Team Emirates UAD 8 Aleksandr Vlasov +28 BORA - hansgrohe BOH 9 Yannis Voisard +29 Tudor Pro Cycling Team TUD 10 Adam Yates +29 UAE Team Emirates UAD 11 Damiano Caruso +29 Bahrain Victorious TBV 12 Florian Lipowitz +30 BORA - hansgrohe BOH 13 Simon Yates +30 Team Jayco - AlUla JAY 14 Carlos Rodríguez +31 INEOS Grenadiers IGD 15 Marco Brenner +31 Tudor Pro Cycling Team TUD 16 Tao Geoghegan Hart +33 Lidl - Trek LTK 17 David Gaudu +34 Groupama - FDJ GFC 18 Egan Bernal +35 INEOS Grenadiers IGD 19 Xandro Meurisse +35 Alpecin - Deceuninck ADC 20 Richard Carapaz +36 EF Education - EasyPost EFE 21 Harm Vanhoucke +36 Lotto - Dstny LTD 22 Guillaume Martin +37 Cofidis COF 23 Jai Hindley +38 BORA - hansgrohe BOH 24 Clément Berthet +40 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 25 Jan Christen +41 UAE Team Emirates UAD 26 Cristián Rodríguez +42 Ark éa - B&B Hotels ARK 27 Julian Alaphilippe +42 Soudal - Quick-Step SOQ 28 Damien Howson +44 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 29 Iván Sosa +45 Movistar Team MOV 30 Darren Rafferty +50 EF Education - EasyPost EFE 31 Harold Tejada +53 Astana - Qazaqstan Team AST 32 David De La Cruz +57 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 33 Nicolas Prodhomme +57 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 34 Patrick Konrad +58 Lidl - Trek LTK 35 Koen Bouwman +59 Team Visma - Lease a Bike TVL 36 Bruno Armirail +1:01 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 37 Jesús Herrada +1:06 Cofidis COF 38 Gijs Leemreize +1:06 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 39 Luca Vergallito +1:07 Alpecin - Deceuninck ADC 40 Johannes Staune-Mittet +1:08 Team Visma - Lease a Bike TVL 41 Callum Scotson +1:12 Team Jayco - AlUla JAY 42 Edoardo Zambanini +1:15 Bahrain Victorious TBV 43 Rigoberto Urán +1:18 EF Education - EasyPost EFE 44 Louis Meintjes +1:18 Intermarché - Wanty IWA 45 Thymen Arensman +1:22 INEOS Grenadiers IGD 46 Jan Tratnik +1:45 Team Visma - Lease a Bike TVL 47 Pavel Sivakov +1:45 UAE Team Emirates UAD 48 Rainer Kepplinger +2:09 Bahrain Victorious TBV 49 Fausto Masnada +2:19 Soudal - Quick-Step SOQ 50 Giulio Ciccone +2:21 Lidl - Trek LTK 51 Sam Oomen +2:29 Lidl - Trek LTK 52 Alexandre Balmer +2:54 Zwitserland ZWI 53 Jaakko Hänninen +2:55 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 54 Enzo Paleni +3:05 Groupama - FDJ GFC 55 Gianni Vermeersch +3:07 Alpecin - Deceuninck ADC 56 Magnus Sheffield +3:11 INEOS Grenadiers IGD 57 Valentin Darbellay +3:22 corratec - Vini Fantini COR 58 Luc Wirtgen +3:24 Tudor Pro Cycling Team TUD 59 Laurens Huys +3:44 Arkéa - B&B Hotels ARK 60 Anton Palzer +4:10 BORA - hansgrohe BOH 61 Rudy Molard +4:15 Groupama - FDJ GFC 62 Dorian Godon +4:38 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 63 Juri Hollmann +4:52 Alpecin - Deceuninck ADC 64 Alex Aranburu +4:55 Movistar Team MOV 65 Robert Gesink +5:30 Team Visma - Lease a Bike TVL 66 Felix Großschartner +5:45 UAE Team Emirates UAD 67 Thibaud Gruel +6:00 Groupama - FDJ GFC 68 Clément Venturini +6:15 Arkéa - B&B Hotels ARK 69 Jan Sommer +6:22 Zwitserland ZWI 70 Patrick Gamper +6:44 BORA - hansgrohe BOH 71 Raúl García +6:53 Arkéa - B&B Hotels ARK 72 Andreas Kron +7:10 Lotto - Dstny LTD 73 Pepijn Reinderink +7:33 Soudal - Quick-Step SOQ 74 Benjamin Thomas +7:39 Cofidis COF 75 Joey Rosskopf +7:55 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 76 Kobe Goossens +8:12 Intermarché - Wanty IWA 77 Tim van Dijke +8:19 Team Visma - Lease a Bike TVL 78 Antoine Aebi +8:20 Zwitserland ZWI 79 Milan Menten +8:22 Lotto - Dstny LTD 80 Fabio Christen +8:23 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 81 Rune Herregodts +8:24 Intermarché - Wanty IWA 82 Jarrad Drizners +8:28 Lotto - Dstny LTD 83 Julien Vermote +8:30 Team Visma - Lease a Bike TVL 84 Jordan Labrosse +9:45 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 85 Matevž Govekar +10:49 Bahrain Victorious TBV 86 Nélson Oliveira +11:32 Movistar Team MOV 87 Kasper Asgreen +11:35 Soudal - Quick-Step SOQ 88 Jorge Arcas +11:46 Movistar Team MOV 89 Matteo Badilatti +11:54 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 90 Xabier Azparren +12:32 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 91 Sébastien Reichenbach +12:58 Tudor Pro Cycling Team TUD 92 Eddie Dunbar +13:03 Team Jayco - AlUla JAY 93 Henok Mulubrhan +13:11 Astana - Qazaqstan Team AST 94 Simone Consonni +13:16 Lidl - Trek LTK 95 Niklas Märkl +13:18 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 96 Roger Adrià +13:45 BORA - hansgrohe BOH 97 Ivo Oliveira +13:52 UAE Team Emirates UAD 98 Luca Jenni +14:19 Zwitserland ZWI 99 Dion Smith +15:04 Intermarché - Wanty IWA 100 Christopher Juul-Jensen +15:06 Team Jayco - AlUla JAY 101 Bart Lemmen +15:55 Team Visma - Lease a Bike TVL 102 Jacopo Mosca +16:00 Lidl - Trek LTK 103 Hugo Toumire +16:09 Cofidis COF 104 Antoine Debons +16:35 corratec - Vini Fantini COR 105 Roel van Sintmaartensdijk +16:41 Intermarché - Wanty IWA 106 Eduardo Sepúlveda +17:15 Lotto - Dstny LTD 107 Jonathan Castroviejo +17:22 INEOS Grenadiers IGD 108 Sergio Higuita +17:49 BORA - hansgrohe BOH 109 Rémi Cavagna +18:28 Movistar Team MOV 110 Tom Paquot +18:57 Intermarché - Wanty IWA 111 Nolann Mahoudo +19:06 Cofidis COF 112 Stefan de Bod +19:09 EF Education - EasyPost EFE 113 Senne Leysen +19:09 Alpecin - Deceuninck ADC 114 Kyrylo Tsarenko +19:11 corratec - Vini Fantini COR 115 Ethan Hayter +19:14 INEOS Grenadiers IGD 116 Jesús Peña +19:17 Team Jayco - AlUla JAY 117 Lukasz Owsian +19:17 Arkéa - B&B Hotels ARK 118 Matteo Amella +19:21 corratec - Vini Fantini COR 119 Daniil Marukhin +19:23 Astana - Qazaqstan Team AST 120 Anton Kuzmin +19:23 Astana - Qazaqstan Team AST 121 Alexy Faure Prost +19:24 Intermarché - Wanty IWA 122 Reuben Thompson +19:40 Groupama - FDJ GFC 123 Lars Sommer +19:43 Zwitserland ZWI 124 Cyril Barthe +21:12 Groupama - FDJ GFC 125 Alberto Dainese +21:39 Tudor Pro Cycling Team TUD 126 Josef Cerný +22:11 Soudal - Quick-Step SOQ 127 Johan Jacobs +22:13 Movistar Team MOV 128 Michael Valgren +22:18 EF Education - EasyPost EFE 129 Oscar Riesebeek +22:25 Alpecin - Deceuninck ADC 130 Emils Liepinš +22:38 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 131 Axel Mariault +23:24 Cofidis COF 132 Sylvain Moniquet +23:41 Lotto - Dstny LTD 133 Nikias Arndt +23:55 Bahrain Victorious TBV 134 Sean Flynn +23:59 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 135 Thibault Guernalec +23:59 Arkéa - B&B Hotels ARK 136 Michael Hepburn +24:09 Team Jayco - AlUla JAY 137 Óscar Rodríguez +24:44 INEOS Grenadiers IGD 138 Stefano Oldani +24:47 Cofidis COF 139 Davide Baldaccini +25:01 corratec - Vini Fantini COR 140 Tim Naberman +25:37 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 141 Thomas De Gendt +25:38 Lotto - Dstny LTD 142 Brandon McNulty +25:38 UAE Team Emirates UAD 143 Alan Riou +27:02 Arkéa - B&B Hotels ARK 144 Patrick Eddy +27:17 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 145 Johan Price-Pejtersen +28:47 Bahrain Victorious TBV 146 James Shaw +30:06 EF Education - EasyPost EFE 147 Arthur Kluckers +30:07 Tudor Pro Cycling Team TUD 148 Felix Stehli +30:25 Zwitserland ZWI 149 Pavel Bittner +30:25 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 150 Matteo Moschetti +30:29 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 151 Cameron Scott +31:44 Bahrain Victorious TBV 152 Stan Van Tricht +37:25 Alpecin - Deceuninck ADC