Eerste WorldTour-zege én leiderstrui: Thibau Nys maakt droom waar in Ronde van Romandië

Thibau Nys heeft zijn eerste WorldTour-zege geboekt in de Ronde van Romandië. Na een hele dag overleven in de kopgroep maakte de belofte van Lidl-Trek het fantastisch af in een sprint met drie. Hij slaat meteen een dubbelslag, want hij krijgt ook de leiderstrui om zijn schouders.

In een mum van tijd kregen ze 5'35" van het peloton, waar wel stilaan controle was. EF en Ineos Grenadiers bepaalden het tempo.

In het peloton was er wel nog een stevige sprint naar de voet van Les Marécottes (7,5 km aan 7,6%), waardoor er meteen een minuut af was. Bergop hadden de vluchters het ook lastig.



Spanjaarden Azparren en Adria losten voorin terwijl er in het peloton verschillende versnellingen waren.

De vluchters zagen hun voorsprong verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vendrame wilde dat het sneller ging en smeet zo Meurisse uit het groepje. De renner van Alpecin-Deceuninck keerde wel terug.

In het peloton kon Lucas Plapp wegrijden met de Duitser Lipowitz. Meteen kwamen ze vooraan.

Plapp nam de koppositie en zijn tempo lag te hoog voor Meurisse en Lipowitz. Vendrame en Nys zwoegden, maar konden mee. Het peloton zat net te ver.

Vluchters Vendrame en Nys hadden meer explosiviteit en mochten sprinten om de zege.

Vendrame ging als eerste door de U-bocht op 250 meter van de streep, maar Nys had nog genoeg overschot om voorbij de Italiaan te gaan.

Het is zijn eerste zege in een WorldTour-wedstrijd, meteen in zijn eerste koers van het seizoen. Ook de gele leiderstrui is voor Nys en hij mag die morgen verdedigen in de tijdrit.