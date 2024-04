Zo beleefde Sven Nys de "straffe toer" van zoon Thibau: "Dit biedt enorme perspectieven voor de toekomst"

do 25 april 2024 19:18

Ook in Mallorca weerklonk luid gejuich. Sven Nys zag zijn zoon Thibau een "straffe toer" opvoeren in de Ronde van Romandië. "Dit ligt ver boven de verwachtingen en biedt veel perspectieven voor de toekomst", vertelt Nys senior.

Dat hij de zege van Thibau niet in levenden lijve kon meemaken, temperde de euforie bij Sven Nys niet. Check bovenstaande beelden maar eens.

De ex-wereldkampioen veldrijden zag op zijn laptop in Mallorca - waar hij met de crossploeg op stage is - zijn zoon op grootse wijze triomferen in de Ronde van Romandië. "Het was een straffe toer die ik zag gebeuren", glundert Nys aan de telefoon. "Ik dacht dat ze de koplopers nog zouden terugpakken, maar op een bepaald moment kreeg ik toch het gevoel dat Thibau nog iets over had. De vraag was: had hij nog een sprint in huis na zo'n rit? Hij had onderweg immers veel werk opgeknapt. Ja, dus. Héél straf."

Als iemand dit op voorhand had gezegd, zouden we beweren dat die persoon op zijn hoofd was gevallen. Sven Nys

Vooraf had vader Nys nog gezegd dat deze Ronde van Romandië wellicht te vroeg kwam voor Thibau. In rit 2 bleek meteen het tegendeel.

"Ik vond het al knap dat hij zo lang mee was in de ontsnapping, tot aan de finish. Want in dit peloton rijden allemaal mannen die al langer in competitie zijn en zich voorbereiden op de Giro, terwijl Thibau 7 à 8 weken geen wedstrijd reed."

"Deze zege - op een aankomst bergop van 7 kilometer - ligt dus ver boven de verwachtingen. (lacht) Als iemand dit op voorhand had gezegd, zouden we beweren dat die persoon op zijn hoofd was gevallen."

Gisteren nog vloekend

En zeggen dat Thibau Nys een dag geleden nog bijzonder ontgoocheld was omdat hij niet kon meesprinten voor de dagzege. "Gisteren zei hij niet veel", grijnst vader Nys. "Hij was heel teleurgesteld omdat hij nooit zijn sprint kon rijden, ondanks het perfecte werk van zijn ploegmaat. 'Ik kan de beelden niet terugzien of ik gooi mijn telefoon tegen de muur', vloekte hij. Misschien heeft die frustratie hem vandaag geholpen om het allerlaatste eruit te halen."

Het is van dit soort werk dat je uiteindelijk een betere renner wordt. Sven Nys