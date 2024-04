Medische time-out kan Mertens niet redden van snelle uitschakeling in Madrid

Elise Mertens is over haar eerste tegenstandster gestruikeld op het WTA-toernooi van Madrid. Ze kon haar goede start tegen de Amerikaanse Sloane Stephens niet doorzetten, waarna een schouderblessure haar leek te belemmeren.

Na een mindere periode lijkt de Amerikaanse Sloane Stephens, de winnares van de US Open in 2017, weer haar beste niveau te hebben gewonnen. Vorige week triomfeerde ze nog in Rouen.

Dat maakte geen al te grote indruk op Elise Mertens, die vlot de eerste set won. In de tweede set de breakpunten verzilveren, lukte haar evenwel niet meer. Stephens nam over en maakte gelijk.

In de beslissende set leek Mertens last te krijgen van haar schouderblessure, die haar een jaar geleden al tot een opgave dwong in Bogota. Een tussenkomst van de fysiotherapeut hielp niet meer: Mertens verloor de 3e set met 6-1.

Stephens neemt het in de volgende ronde op tegen de Griekse Maria Sakkari.