Geen lapmiddel, maar de structurele problemen blijven: huwelijk tussen Xavi en Barcelona houdt (nog even) stand

do 25 april 2024 19:47

Se queda. Xavi (44) liet eind januari verstaan dat hij na dit seizoen plaats zou maken bij FC Barcelona, maar 3 maanden later is het clubicoon van gedachten veranderd. Hij blijft, maar de hersenkronkel roept toch vragen op. Commentator Michael Van Vaerenbergh: "De economische situatie van Barcelona blijft grimmig."

Op 27 januari ging Barcelona met 3-5 onderuit tegen Villarreal. Xavi bleef niet bij de pakken zitten en kondigde diezelfde avond nog aan dat hij de club van zijn hart op 30 juni zou verlaten. De voormalige publiekslieveling van Camp Nou was eind 2021 teruggelokt als vervanger van Ronald Koeman. In 2023 pakte hij de landstitel bij het zwalpende Barça, maar dit seizoen was het voetbal veelal ondermaats en incasseerde Barcelona vooral in de periode rond zijn afscheidsrede tik na tik. 3 maanden later heeft Xavi zijn discours een andere richting opgestuurd. "Dit project mag nu niet eindigen", verklaarde hij zijn ommezwaai donderdag op een persbabbel.

Blijkbaar zou vooral de spelersgroep Xavi overtuigd hebben. Zij schatten hem hoog in en de sterkhouders willen dat hij blijft. Michael Van Vaerenbergh

"Hij zal goed onderhandeld hebben met voorzitter Joan Laporta", begint voetbalcommentator Michael Van Vaerenbergh zijn zoektocht naar een verklaring voor de démarche van Xavi. "Ze waren al langer aan het praten en Xavi had de boot een paar keer afgehouden, maar blijkbaar zou vooral de spelersgroep hem overtuigd hebben. Zij schatten hem hoog in en de sterkhouders willen dat hij blijft." Waarom is dat signaal dan nu pas gekomen? Zoals altijd bij Barcelona leer je iets uit de cijfers. Het valt namelijk niet te ontkennen dat Barcelona sinds de initiële boodschap van Xavi beter presteert, of toch wat de resultaten betreft. "Xavi zei eind januari dat zijn mededeling zijn spelers zou bevrijden, want ze wisten nu wat hen te wachten stond. Ik vond dat een vreemde redenering, maar het blijkt - zo weten we nu - wel te kloppen." "Tot de nederlaag en uitschakeling tegen PSG in de Champions League had Barça 13 wedstrijden op een rij niet meer verloren. Het voetbal was ook beter geworden."

Xavi en preses Joan Laporta spraken donderdagmiddag met de pers.

De rode boekhouding

Afgelopen zondag verloor Barcelona dan wel de Clasico tegen Real Madrid, maar ook die wedstrijd heeft wellicht een rol gespeeld in de beslissing. "Bij Barcelona schreven ze de nederlaag toe aan beslissingen van de scheidsrechter, maar je kon zondagavond vooral zien dat het verschil op het veld minder groot was dan de 11 punten-kloof in de stand doet vermoeden", aldus Van Vaerenbergh, zondag commentator voor Eleven DAZN in Bernabeu. "Die match zal de gedachtegang van voorzitter Laporta versterkt hebben. Misschien kan de kloof wel dichtgefietst worden met Xavi?" Het sportieve luik is één deel van het verhaal, de financiële realiteit is het tweede hoofdstuk. En die strop hangt nog altijd strak om de nek van de Catalaanse trots. "Barcelona heeft vooral topprestaties nodig in de Champions League om de afstand te overbruggen, want die achterstand op Real blijft gigantisch groot."

Hoe ga je de markt op met een budget dat al in het rood staat? Dan is het gemakkelijker om je huidige trainer toch nog te overtuigen. Michael Van Vaerenbergh

Net daarom wordt gefluisterd dat de bocht van Xavi ingegeven is door de financiële noodzaak. Kan Barcelona wel een valabele vervanger strikken? Een topper als Jürgen Klopp verleid je niet voor een appel en een ei. Van Vaerenbergh: "Xavi en Laporta hebben dat ontkracht op hun persconferentie. De trainer zei dat hij afzag van zijn opstappremie, waardoor Barça dat geld kon aanwenden voor een nieuwe trainer." "Dat zijn natuurlijk woorden voor de bühne. De economische situatie is en blijft wat ze is: zeer grimmig. La Liga heeft aan de club een loonplafond van 200 miljoen euro opgelegd en daar zit Barça nog altijd 200 miljoen boven." "Ze moeten nog spelers verkopen, maar de jongens die verkocht mogen worden, zullen geen gigantische sommen opleveren. Ze zitten dus nog altijd met hun handen in het haar." Dat versterkt natuurlijk niet je onderhandelingspositie met een nieuwe coach. "Hoe ga je de markt op met een budget dat al in het rood staat? Dan is het gemakkelijker om je huidige trainer toch nog te overtuigen."

Xavi trekt zijn staart in en blijft op post.

Rode kaart

Bovendien, zo benadrukt Michael Van Vaerenbergh, heeft Xavi het zeker ook niet slecht gedaan. "Hij werd vorig jaar kampioen en dit seizoen was hij niet gediend door de omstandigheden. Hij heeft door de vele blessures amper met zijn ideale middenveld kunnen spelen." "De voorzitter is ook niet van gisteren. Xavi ademt Barcelona. Hij is een Catalaan en hij heeft de hoogconjunctuur vanaf de eerste rij meegemaakt." "Of hij een echte topcoach als Pep Guardiola zal worden, dat kun je nu nog niet zeggen. Ik vind hem alleszins bijzonder zenuwachtig langs de lijn. Hij kreeg al 3 keer rood, meer dan hij als speler ooit meegemaakt heeft." "Voor zijn mentale rust zou het beter geweest zijn als hij was gestopt, maar dat hij blijft, kun je als bestuur ook makkelijker verkopen aan je aanhang." "Neen, ik beschouw het zeker niet als een lapmiddel van Laporta om weer wat tijd te kopen, want dan schat je Xavi te laag in. Maar het is duidelijk dat Barcelona weer eens met zijn structurele problemen geconfronteerd wordt."

Voor zijn mentale rust zou het beter geweest zijn als hij was gestopt, maar dat Xavi blijft, kun je als bestuur ook makkelijker verkopen aan je aanhang. Michael Van Vaerenbergh

Deco, Laporta en Xavi: alleen maar lachende gezichten bij Barcelona.