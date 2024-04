Xavi slikt zijn woorden in en blijft trainer van Barcelona: "Dit project is nog niet af"

"We weten dat Xavi in het midden van het seizoen enkele statements heeft gedaan, maar vandaag brengen we het goede nieuws dat hij blijft", opende Laporta de druk bijgewoonde bijeenkomst. "En hij heeft me verzekerd hoeveel enthousiasme, vreugde en vertrouwen hij voelt voor ons project. Hij blijft ook razend ambitieus. Hij heeft al een titel gewonnen, maar hij wil meer." "Vanaf zijn eerste dag hier als trainer, toont hij die ambitie. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit het beste nieuws is voor de club. Stabiliteit is een van de belangrijkste voorwaarden voor succes. Dat weet ik en weet iedereen." "En ook zijn passie voor Barcelona houdt hem hier. Die passie delen wij, de hele staf en de directie. Hij weet waar Barça voor staat. Daarom is het ook goed dat hij blijft." "Er komen momenteel veel jonge spelers in het elftal. Die winnen stilaan aan ervaring. Zij hebben stabiliteit nodig. En een referentiepunt: en dat is Xavi."

De beslissing viel gisteren na een dag van gesprekken met het bestuur, de sportieve leiding en Xavi. En de beslissing was unaniem, gaf Laporta nog mee.



Waarna de trainer, die enkele maanden geleden zei dat er een nieuwe wind nodig was, zelf uitlegde waarom hij terugkwam op zijn eerste beslissing. "Iedereen weet hoe ik voel over deze club. Ik heb altijd geprobeerd het beste te doen voor Barcelona. Het instituut is het belangrijkste."



"Gisteren vertelde ik dat mijn job afhangt van de resultaten. Ik kreeg heel veel vertrouwen van de voorzitter en het sportieve departement en de staf. Het was ook belangrijk om de steun te hebben van mijn spelers."



"We geloven allemaal dat dit project moet blijven vooruitgaan. We geloven in de stabiliteit van de club. Ik heb gemerkt dat dit project nog niet voorbij is en dat we goed werken."



"Het ziet ernaar uit dat we geen prijzen zullen winnen, maar we wonnen er al een in het verleden. Ik wil dat de Barcelona-familie begrijpt dat we hard moeten blijven werken en het project moeten consolideren. Daarom ben ik van gedacht veranderd."