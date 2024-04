Opvallende plottwist bij Barcelona: "Xavi blijft dan toch als coach"

Groot nieuws uit Spanje. Alle media melden daar dat Xavi dan tóch trainer van FC Barcelona blijft na dit seizoen. Drie maanden geleden had de ex-wereldkampioen nochtans zijn afscheid aangekondigd "omdat er een nieuwe wind nodig was".

Een bocht van 180 graden in Barcelona.



Trainer Xavi lijkt over een maand dan toch niet zijn kastje leeg te maken bij de Blaugrana. Eind januari klonk het nochtans zo bij de Spanjaard: "Ik zal de club verlaten. Ik denk dat we nog een mooi seizoen kunnen draaien, maar daarna is het beter dat ik vertrek. Ik wil het beste voor FC Barcelona. Dit zal de spelers helpen."

Alleen liep de zoektocht naar een potentiële opvolger niet vlot. Voorzitter Joan Laporta liet tussen de lijnen regelmatig verstaan dat zijn coach gerust op zijn besluit mocht terugkomen.



Volgens alle Spaanse media is dat nu ook gebeurd. Xavi zou zijn contract tot 2025 gewoon uitdoen. Donderdag volgt er normaal een officiële mededeling vanuit de club.

Barcelona staat momenteel tweede in La Liga op 11 punten van Real Madrid, in de Champions League incasseerde het een pijnlijke uitschakeling tegen PSG.