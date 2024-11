RSCA Futsal jaagt op ticket voor Final Four in Champions League: "We hebben 40 procent kans"

di 26 november 2024 11:51

RSCA Futsal begint vanavond aan de Eliteronde van de Champions League futsal. Een ticket veroveren voor de Final Four is het grote doel. "Deze Eliteronde overleven is moeilijker dan de Final Four winnen", blikt Martin Baert (voorzitter van RSCA Futsal) vooruit.

Voor RSCA Futsal is het deze week money time. De zaalvoetballers van Anderlecht strijden in Lissabon voor een plekje in de Final Four.



In een groep met Sporting Lissabon, Braga en Pilsen moet RSCA Futsal zich tot groepswinnaar kronen om door te stoten. "Als we realistisch zijn, hebben we 40 procent kans om ons te plaatsen voor de Final Four", schat voorzitter Martin Baert de kansen van paars-wit in.



"Lissabon is de beste ploeg van Europa en speelt thuis. Die match wordt dus al een enorm moeilijke opdracht." Al is winnen tegen de Portugezen geen onmogelijke missie. "5 weken geleden hebben we Lissabon geklopt in een toernooi. Het kan dus."

Aangezien er maar 1 ploeg doorstoot, is het zaak om ook tegen de Portugese topclubs te winnen. Martin Baert (voorzitter RSCA Futsal)

Zijn Braga (Por) en Pilsen (Tsj) meer haalbare kaarten?



"Braga is ook een topclub in Portugal en sluit nauw aan bij het niveau van Sporting Lissabon", weet Baert.



"Pilsen is dan weer een ploeg die we al regelmatig ontmoet hebben. Normaal moeten we die aankunnen. Maar in de wetenschap dat er maar één ploeg doorstoot, is het zaak om ook tegen de Portugese clubs te winnen."

Brusselse leeuwen

Sporting en Braga maken op papier meer kans dan RSCA Futsal om zich tot groepswinnaar te kronen. "Maar we gaan er vol overtuiging voor gaan. We zijn als leeuwen naar hier gekomen en zijn op en top gemotiveerd. De Final Four is ons grote doel."



In die Final Four is er veel mogelijk. "Want topclubs Barcelona en Benfica zijn er niet meer bij. En als wij onze groep winnen, is ook Sporting uitgeschakeld." "De Eliteronde is dit seizoen moeilijker dan de Final Four", besluit voorzitter Baert. "Als we de Final Four bereiken, hebben we een redelijke kans om die te winnen."

programma Anderlecht Anderlecht Sporting 26/11 Anderlecht Braga 27/11 Pilsen Anderlecht 29/11