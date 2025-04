Eigenlijk reed hij als enige juist: Aranburu krijgt alsnog zege in het Baskenland na rechtzetting met routeboek

Een welles-nietesspelletje op WorldTour-niveau. Alex Aranburu heeft dan toch de winst in de 3e etappe van de Ronde van het Baskenland gekregen. De Spanjaard werd gedeclasseerd na zijn solozege omdat hij de verkeerde (kortere) route nam op een rotonde in de slotfase. Maar de jury keerde meer dan een uur later terug op zijn beslissing. De Bask krijgt zijn zege terug dankzij enkele zinnen in het UCI-reglement.

Vreemd, want zijn eerste achtervolgers nemen wél de (langere) linkerkant van de rotonde, het kloofje is zo definitief geslagen.

Maar uren later wordt die beslissing plots toch teruggedraaid. Waarom? De jury had even een deel van het reglement over het hoofd gezien.



"Renners dienen het parcours vooraf te bestuderen. Behalve op bevel van een politieagent mogen zij het voorgeschreven parcours niet verlaten. Zij kunnen zich niet beroepen op enige fout in dit opzicht, noch op enige andere reden, zoals bijvoorbeeld onjuiste aanwijzingen van een persoon, slecht geplaatste of ontbrekende borden, enz."

Zo staat te lezen in het wedstrijdreglement van de Internationale Wielerunie UCI. De overkoepelende instantie in het wielrennen gaat er dus vanuit dat elke renner het parcours kent, los van aanduidingen op het parcours.

Deze regel is relevant voor deze situatie, want als we een blik werpen op het routeboek, zien we dat Aranburu wel degelijk de juiste kant koos. Op de routebeschrijving is duidelijk te zien dat het parcours langs de rechterzijde van de rotonde gaat.