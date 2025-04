In Parijs blijven ze dromen: PSG wervelt ook voorbij Aston Villa na absolute pareltjes van zijn groeibriljanten

Tielemans: "Besef dat wij hier iets kunnen doen"

Het geloof is aanwezig bij Aston Villa en Youri Tielemans om PSG het vuur aan de schene te leggen. "We kunnen hier iets doen", onderstreepte Tielemans dinsdagavond tijdens een persmoment in het Parc des Princes. "We zullen performant moeten zijn op het goede moment. We hebben ook ervaren spelers. Onze resultaten waren goed tegen sommige van de beste ploegen."



Aston Villa won dit seizoen op het kampioenenbal onder meer van Bayern München (1-0) en maakte ook een einde aan de campagne van Club Brugge in de 1/8e finales. "Hoe wij ons dit seizoen aan deze competitie hebben aangepast is briljant", vervolgde de 27-jarige Rode Duivel. "Het allerbelangrijkste is gefocust te zijn en de juiste mentaliteit te tonen. Er is het besef dat wij hier iets kunnen doen."