Final 6 EuroLeague: Fenerbahçe-speelsters Meesseman en Allemand kennen hun tegenstander in halve finales

Meesseman en Allemand treffen Praag

De twee kwartfinales in de Final 6 van de EuroLeague zijn afgewerkt. Zo kent Fenerbahçe, het team van Emma Meesseman en Julie Allemand, haar tegenstander.



Dat wordt Praag, dat het Italiaanse Schio versloeg met 72-79. Vooral in het tweede kwart (17-28) maakte de Tsjechische ploeg het verschil. De Française Valeriane Vukosavljevic was belangrijk met 19 punten.



Met Mersin staat nog een tweede Turks team in de volgende ronde. Het klopte Bourges uit Frankrijk met 66-59. De halve finales staan vrijdag op het programma.