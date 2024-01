Barcelona moet straks op zoek naar een nieuwe trainer: Xavi verlaat de club na dit seizoen

Xavi is aan zijn laatste maanden bezig als coach van FC Barcelona. Dat heeft de Spanjaard zaterdagavond bekendgemaakt na de pijnlijke 3-5-nederlaag tegen Villarreal.

Het kan verkeren, weet nu ook Xavi Hernandez. De voormalige publiekslieveling werd in 2021 ingehaald als opvolger van Ronald Koeman en loodste Barcelona in 2023 naar de landstitel. In september van vorig jaar werd hij nog beloond met een contractverlenging tot 2025.

Maar het voetbal van Barcelona was dit seizoen toch wisselvallig en zelfs bij de eigen fans klonk het gemor de jongste tijd steeds luider.

De voorbije weken ging het van kwaad naar erger. Barça kreeg in de finale van de Supercup een flinke tik van Real Madrid (4-1) en eerder deze week werd het door Bilbao ook uit de Spaanse beker geknikkerd.

Zaterdagavond volgde een nieuwe opdoffer met een 3-5-thuisnederlaag tegen Villarreal, opnieuw met ondermaats voetbal.

Xavi trok prompt zijn conclusies. "Ik zal op 30 juni de club verlaten", verraste hij op de persconferentie na de wedstrijd. "Barcelona heeft een nieuwe wind nodig."

"Ik denk dat we nog een mooi seizoen kunnen draaien, maar daarna is het beter dat ik vertrek. Ik wil het best voor FC Barcelona. Dit zal de spelers helpen. Ik hoop dat het nu ook iets rustiger kan worden rond de club."