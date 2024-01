Villarreal viert in Barcelona na doelpuntenkermis met 8 goals en knotsgek slot

71' - Own goal - Eric Bailly (3 - 2)

In de Primera Division heeft Barcelona een pijnlijke thuisnederlaag geïncasseerd tegen Villarreal. De thuisploeg keerde eerst een 0-2-achterstand om en gaf nadien de zege alsnog uit handen in een doldwaas slot.

Neen, het is niet het weekje geworden van FC Barcelona. Eerder deze week werd Barça al uit de Copa del Rey gebonjourd door Bilbao en daar kwam zaterdagavond tegen Villarreal nog eens een nieuwe opdoffer bovenop.

De bezoekers waren van bij de aftrap de betere ploeg en doken de kleedkamer in met een verdiende bonus na een knap doelpunt van Gerard Moreno.

Met 3 nieuwe krachten begon Barcelona aan de 2e helft, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. Het was zelfs invaller Cancelo die met zijn gestuntel de 0-2 van Akhomach inleidde.

Barcelona leek in de touwen te hangen, maar toonde net dan veerkracht. Op het uur tekende Gündogan voor de aansluitingstreffer. Enkele minuten later schoof Pedri in de rebound zelfs de gelijkmaker binnen.

De miraculeuze ommekeer was helemaal compleet toen Villarreal-verdediger Eric Bailly wat later zijn eigen doelman te grazen nam met een kopbal.

Einde verhaal voor Villarreal, denk je dan. Maar niets was minder waar. In de 84e minuut prikte Guedes de 3-3 tegen het net en dan moest de extra tijd nog komen.

Nadat de VAR Barcelona een penalty ontzegd had wegens vermeend handspel van Santi Comesana waren het de bezoekers die het laken naar zich toe trokken. Sørloth en Morales verkochten de thuisploeg een dreun van jewelste met 2 goals diep in de toegevoegde tijd.