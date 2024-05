Opnieuw Belgische zege op Global Champions Tour: springruiter Gilles Thomas is de beste in China

Op enkele maanden van de Olympische Spelen lijken de Belgische springruiters en hun paarden naar hun beste niveau toe te groeien. Gilles Thomas bewees dit door in de Global Champions Tour twee keer foutloos te blijven, waaronder in de beslissende barrage.

Maar liefst 6 Belgen stonden aan de start van de vijfsterrenjumping in Shanghai, maar Gilles Thomas was de enige die zijn rondje foutloos afwerkte en zo de barrages mocht springen.



Belgisch kampioen Thomas nam het in die barrages op tegen 6 andere foutloze combinaties. Samen met zijn 13-jarige merrie Luna van het Dennehof bleef hij opnieuw foutloos én was hij bovendien sneller dan Edwina Tops-Alexander, die net als Thomas geen balken liet vallen.



De andere springruiters waren soms wel sneller dan onze landgenoot, maar ze namen daarbij te veel risico's en maakten een of meerdere springfouten.



De Belgen blijven zo de prestigieuze Global Champions Tour domineren. Thomas zorgt al voor de 3e Belgische zege op 4 manches. Voor hemzelf is het de eerste overwinning op dit niveau.