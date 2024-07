Ambitieus Belgisch eventingteam geniet van de Spelen en Kasteel van Versailles: "Een droom aan het beleven"

do 25 juli 2024 08:36

Voor het eerst sinds 2012 zal Team Belgium weer met een eventingploeg aantreden op de Olympische Spelen. Karin Donckers, Lara de Liedekerke en Tine Magnus verdedigen de Belgische kleuren rond de iconische locatie van het Kasteel van Versailles: "Ik kan nog steeds niet geloven dat dit echt is."

"Ik heb nog nooit op zo'n iconische plaats mogen paardrijden." Als deze woorden uit de mond van ervaren rot Karin Donckers komen, weet je dat het Belgische eventingteam dit weekend een unieke ervaring te wachten staat rond het feeërieke Kasteel van Versailles. Ook haar collega's Lara de Liedekerke en Tine Magnus steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Ik heb hier geen woorden voor, ik ben een droom aan het beleven", klinkt het haast in koor. Het kan snel verkeren, lacht youngster Tine Magnus: "Gisteren stond ik nog in het witloofkot op de boerderij, vandaag aan het Kasteel van Versailles." Maar niet alleen de omgeving is top, ook de organisatie laat geen steken vallen volgens De Liedekerke: "Echt alles is in orde en prima georganiseerd. Ik kan niet uitleggen hoe dankbaar ik ben om dit punt in mijn carrière te bereiken."

Het is misschien net te vroeg voor mijn paard, maar we zijn naar hier gekomen om een medaille mee naar huis te nemen Lara de Liedekerke

Topprestatie

Vraagt dergelijke toplocatie dan ook geen topprestatie van de Belgen? "We hebben zeker een sterk team. Lara is 4e op de wereldranglijst, Tine heeft een sterk paard. Top 8 moet zeker ons doel zijn", aldus een strijdvaardige Donckers. "We kunnen hier als ploeg een mooi resultaat neerzetten Als we alle drie een goed weekend hebben, mogen we zeker gaan voor dat olympisch diploma", bevestigt Magnus.

Gisteren stond ik nog in het witloofkot op de boerderij, vandaag aan het Kasteel van Versailles Tine Magnus

De Liedekerke, momenteel nummer 4 van de wereld, droomt luidop van meer na een sterk seizoen. "Team België is klaar. We moeten enkel vertrouwen hebben in onszelf." "Als sporter moet je ambitieus zijn. Het is misschien net te vroeg voor mijn paard, maar we zijn naar hier gekomen om een medaille mee naar huis te nemen. Nu gaan we zien of dat lukt."

Recordvrouw Karin Donckers

Met haar 7e deelname aan de Spelen voegt Donckers zich bij Jean-Michael Saive als Belgische recordhouders. "Dat klopt, 32 jaar geleden in Barcelona was ik er voor de eerste keer bij en werden we 4e als team. Of ik Saive gehoord heb? Hij heeft mij persoonlijk gefeliciteerd. Ik had het gevoel dat hij enorm blij was voor mij." Een record vestigen met een medaille zou natuurlijk de kers op de taart zijn.