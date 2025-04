LIVESTREAM: Kijk nu naar de eerste avond vol finales op het BK zwemmen in Antwerpen

Het Olympisch Zwemcentrum Wezenberg in Antwerpen is de komende 3 dagen het decor voor de Open Belgische Kampioenschappen zwemmen. Sporza bied je de kans om de finales live te bekijken met livestream. Afspraak om 16.30 uur.

Het BK zwemmen in Antwerpen is het ideale moment voor de Belgische zwemsters om te mikken op de limieten voor het WK zwemmen in juli in Singapore.

Onder meer Roos Vanotterdijk, Florine Gaspard en Lucas Henveaux zijn van de partij. Kijk vanaf 16.30 uur met livestream naar de eerste sessie met finales.