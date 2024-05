Boogschutter Jarno De Smedt gaat op zoek naar olympisch ticket: "Als ik deze goeie lijn doortrek ..."

De Belgische delegatie voor de Olympische Spelen in Parijs is de afgelopen weken aangevuld met heel wat atleten. De komende dagen hoopt Jarno De Smedt zich daar ook bij te voegen. De boogschutter probeert zich in Essen op het Europese olympische kwalificatietoernooi in Essen te plaatsen.

"Er is een goeie klik met Nicolas", zegt De Smedt. "Af en toe is er nog een taalbarrière, maar het lukt altijd wel om eruit te komen." De bondscoach ging meteen aan de slag met de beste Belgische boogschutters, ook op technisch vlak.

Als Belgische boogschutter de Olympische Spelen bereiken, is niet zo eenvoudig. Ook in Essen wordt het niet makkelijk, want er liggen slechts 3 tickets klaar. Jarno De Smedt hoopt dat het werk van de nieuwe bondscoach Nicolas Rifaut zijn vruchten afwerpen.

"Het was zaak om de dingen met onmiddellijk rendement aan te passen, maar er is ook al voorbereidend werk voor de langere termijn gedaan." Want de 24-jarige De Smedt heeft niet enkel het vizier op Parijs gericht.

"Dat heeft er wel voor gezorgd dat mijn niveau tijdens het indoorseizoen soms wat instabiel was. Ook de eerste wedstrijden outdoor waren niet zoals gewild, maar we hebben dan ook lang doorgewerkt om technisch de puntjes op de i te zetten."

"De Olympische Spelen van 2028 zijn eigenlijk altijd het doel geweest", legt de beste Belgische boogschutter uit. "Maar in mijn hoofd is dat wat veranderd, omdat ik in Tokio al heb mogen proeven van de Olympische Spelen."



Daarvoor heeft De Smedt (en het Belgische team) nog 2 kwalificatiekansen: de komende dagen in Essen en in juni op het laatste olympische kwalificatietoernooi in Turkije. Op de laatste Wereldbeker in Shanghai waren er positieve signalen, De Smedt botste daar op de latere winnaar.



"We hebben net nog een trainingsstage in België gehad en daar specifiek ook getraind op veel wind. Er was ook een wedstrijd bij en die heeft me wel vertrouwen gegeven."



"Voor internationaal niveau mag het qua puntenaantal nog wat hoger zijn, maar als ik deze goeie lijn kan doortrekken dan komt het met mijn niveau in Essen wel in orde."