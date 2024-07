Nina Derwael trekt met vertrouwen naar Parijs: "Ik heb niks meer te bewijzen"

Zondagmiddag is Nina Derwael (24) naar Parijs vertrokken voor haar derde Olympische Spelen. De gymnaste oefende zaterdag nog een laatste keer in Gent en voelde dat het goed zat. "Het gaat plots heel snel veel beter."

"Toen was ik gewoon nog niet klaar. Het was echt trekken en sleuren", vertelt ze.

Nina Derwael timmert sindsdien aan haar comeback. In april turnde ze nog op het EK in Rimini, maar daar haalde ze niet het niveau dat ze zelf wilde.

Derwael is wel altijd duidelijk geweest. Ze trekt naar eigen zeggen niet meer als favoriet - zoals in Tokio 2021 - naar de Spelen. Haar vooropgestelde doel is om de finale te halen in Parijs.

"Met het gevoel dat ik nu heb, zou die finale wel gewoon moeten lukken", klinkt het verzekerd. "9 maanden geleden geloofde ik zelfs niet dat ik me zou kwalificeren."

"Het gaat nu wel heel snel veel beter. We kennen het gezegde: in een finale kan alles gebeuren."

"Ik zit nu in een underdogpositie, en heb zelf niks meer te bewijzen. De druk ligt bij andere turnsters, en daar moet je ook mee kunnen omgaan."

"Je weet dus nooit hoe dicht je nog bij een medaille kunt komen."