Boogschutter Jarno De Smedt wil dipje vergeten: "Nieuws van bondscoach heb ik lang meegesleept"

"Het klikte goed tussen ons en dat wierp zijn vruchten af. De trainingen verliepen goed, de dynamiek in de groep zat goed en dat brengt je naar een hoger niveau. Ik was dit jaar echt klaar om die lijn door te trekken, maar dat is niet gelukt."

"Vorig jaar was mijn beste seizoen ooit", vertelt De Smedt. "Ik zag op alle vlakken dat ik progressie maakte. Het was het eerste jaar onder bondscoach Wietse van Alten en alle puzzelstukjes vielen mooi in elkaar."

Jarno De Smedt dit weekend in Namen zijn outdoorseizoen af met het Belgische kampioenschap. Na zijn boerenjaar in 2022 werd de 23-jarige boogschutter dit jaar met de voetjes op de grond gezet.

"Ik wil mijn slechte resultaten daar niet op afschrijven, maar het is niet leuk om zo’n domper ter krijgen bij het begin van het seizoen. Ik kan over enkele prestaties nog wel tevreden zijn, maar die wegen niet genoeg door om mijn seizoen echt geslaagd te noemen."

"Dat nieuws heb ik een heel seizoen meegesleept. Door zijn komst was er een nieuwe wind, we trainden meer en gestructureerder en plots was er onzekerheid over de toekomst. Er viel een gevoel van verslagenheid over mij heen."

Het seizoen begon nochtans goed met een 9e plaats op de Wereldbekermanche in Antalya, maar De Smedt kreeg daar ook slecht nieuws. "We kregen te horen dat Wietse in september om persoonlijke redenen ging stoppen als bondscoach."

Belgisch record zorgt kort voor euforie

De Smedt had in 2022 het gevoel dat hij begon aan te leunen tegen de wereldtop, maar die stap kon hij in 2023 niet zetten. Het WK in Berlijn in augustus werd een tegenvaller. "Ik had pech met wind en regen, maar dat wil ik niet inroepen als excuses."

Na tegenvallende kwalificaties botste De Smedt op het 18-jarige Japanse toptalent Saito Fumiya, die brons pakte in de teamcompetitie. "Over die prestatie in de eerste ronde kon ik tevreden zijn, maar het resultaat was wel niets."

Dan liep het eind augustus beter in Parijs, op de laatste Wereldbekermanche van het seizoen, de laatste met bondscoach Van Alten. "De hele dag voelde ik me goed, er was geen wind of regen om roet in het eten te gooien zoals op het WK in Berlijn."

Dat resulteerde in de kwalificaties in een persoonlijk én een Belgisch record. "De pijlen vielen goed, zoals wij zeggen. Ik heb daar echt van genoten." Helaas was de euforie van korte duur.