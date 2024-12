Extra Time sluit deal met STVV-spits Bertaccini: "Zal volgende goal vieren zoals "de worm" van Jan Van den Bergh"

STVV-speler Adriano Bertaccini is een man van zijn woord: de aanvaller beloofde bij de collega's van de RTBF om een doelpunt te vieren met de moonwalk van Michael Jackson en hield zich aan die belofte. En dus kwam Extra Time maandag met een nieuwe uitdaging voor de Italiaanse Belg. "Ja, ik zal mijn volgende goal vieren zoals de worm van Jan Van den Bergh!"

Op de "worm-viering" van Adriano Bertaccini is het dus nog even wachten. Maar de aanvaller van STVV kreeg in Extra Time wel al lof van de analisten aan de tafel.

"Tegen Genk was hij supergoed", zwaait Franky Van der Elst met lof. "Niet alleen met zijn doelpunten, maar ook in het spel was hij zeer aanwezig."

Filip Joos pikt in: "Ik denk dat het de beste wedstrijd was die ik hem al zag spelen, in alle aspecten."

"Hij is één brok energie, in alles wat hij doet", ziet Hein Vanhaezebrouck, die Bertaccini wel liever centraal ziet opereren dan vanaf de flank. "Dan kan hij zwerven. Hij is ook een werker, geen luiaard."

Filip Joos ziet in hem een echte Union-speler. "Een soort Amoura", beaamt Frank Boeckx. "Misschien niet zo goed, maar dat type is hij wel."

Vanhaezebrouck: "Je kunt wel druk zetten met hem. Ik had hem graag bij AA Gent gehad, maar ik wist dat we niemand anders meer zouden halen indien hij zou komen. Dus heb ik gewacht op iemand anders om hem er dan nog bij te pakken."

"Uiteindelijk is er te lang gewacht en heeft STVV hem gehaald. Voor mij is hij wel geen titularis in een topploeg. Ik vergelijk hem een beetje met Benito Raman: heel goed, heel interessant, maar niet altijd titularis bij een topclub."