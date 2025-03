Jan Vertonghen (37) stopt ermee na dit seizoen: "Het wordt fysiek steeds moeilijker"

"Hopelijk kunnen we nog een paar mooie momenten beleven. Maar hierna stopt het. Dat was geen makkelijke beslissing, maar een beslissing die ik moest nemen. Dit is het goeie moment."

"One final push." Met die boodschap kondigt Jan Vertonghen het einde van zijn carrière aan, op 37-jarige leeftijd. "Ik heb de afgelopen weken, maanden heel erg veel nagedacht over hoe ik mijn carrière wil beëindigen. Het is duidelijk geworden dat het mijn laatste wedstrijden zullen zijn. Niet alleen voor Anderlecht, maar ook voor mijn carrière."

Als hij straks zijn voetbalschoenen definitief opbergt, zal Jan Vertonghen kunnen terugkijken op 20 jaar profvoetbal.



Het begon allemaal bij Ajax, waar hij deel uitmaakte van een generatie Belgen - met ook nog Vermaelen en Alderweireld - die werden weggeplukt bij satellietclub Germinal Beerschot.

Ajax liet hem aanvankelijk warmdraaien bij RKC, waar hij opviel met een doelpunt tegen ... Ajax. Vanaf het begin pendelde hij voortdurend tussen de linksachter en centraal in de defensie.



Bij de hoofdmacht van Ajax behaalde hij zijn eerste - en achteraf ook zijn enige - trofeeën op clubniveau. Met twee titels en een beker in de prijzenkast verliet hij Amsterdam door de grote poort. Bestemming: Londen.



De volgende 8 jaar groeide Vertonghen bij Tottenham uit tot Super Jan. Twee keer haalde hij het Elftal van het Jaar in de Premier League.



Intussen was hij ook bij de Rode Duivels al een tijdje een onmisbare schakel in de defensie geworden. Zowel op het WK van 2014 (de 1-0 tegen Zuid-Korea) als op het WK van 2018 (de belangrijke 1-2 tegen Japan) wist hij te scoren.



Kort na dat laatste, succesvolle WK in Rusland - het hoogtepunt van zijn interlandcarrière - erfde hij de aanvoerdersband van Vincent Kompany, die hij pas na Euro 2024 definitief zou opbergen. Met 157 caps is hij recordinternational.



Vertonghen twijfelde nog erg lang of hij ook bij Anderlecht zou stoppen, maar hij plakte er uiteindelijk toch nog een jaartje aan. Zijn laatste jaar, zo blijkt nu. De strijd met het lichaam is te groot geworden om de strijd op het veld nog te kunnen winnen.