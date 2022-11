Boogschutter De Smedt: "Met nieuwe bondscoach en ervaring van Tokio, wil ik scoren in Parijs"

Van Alten veroverde een medaille op de Olympische Spelen in Sydney. "Hij weet hoe het voelt om atleet te zijn en er elke dag als een atleet voor te leven. Dat brengt hij ons wel bij. We kijken zeker naar hem op. Ik denk dat die relatie wel kan helpen."

Wat heeft hij vooral bijgebracht? "Vooral de basis. Door het schot in kleine stapjes op te bouwen en dan stap voor stap te gaan werken, merk ik dat ik daar nood aan had. En het werkt heel goed voor mij."

Sinds zes maanden is de Nederlander Wietse van Alten de nieuwe bondscoach van de boogschutters. "De samenwerking tussen de bondscoach en mezelf is een hele stap vooruit. Sinds hij erbij is, merk ik dat ik stappen vooruit zet", vertelt Jarno De Smedt . "Ik kan alleen maar zeggen dat de toekomst mooi oogt."

Sinds kort heeft België ook een team, de Yellow Arrows. "Dat maakt dat je op elke training alles geeft en meer traint. We proberen elkaar constant te verbeteren. Ik denk dat dat de formule is tot succes."

De Yellow Arrows mikt op een selectie voor de Olympische Spelen in Parijs. "Persoonlijk heb ik het geluk gehad dat mijn vorm in stijgende lijn was richting Tokio, waaraan ik mijn selectie heb te danken. Maar nu is het ook de bedoeling om met het team in Parijs te staan."

Individueel wil De Smedt scoren in Parijs. "Tokio heb ik meegemaakt. Het was heel indrukwekkend om daar een eerste keer te staan. Ik weet nu wat ik kan verwachten en nu ga ik naar de Spelen om te presteren."