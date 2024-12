Stijn Stijnen maakt zich op voor hoogdag met Patro Eisden, moet Club Brugge zijn lepe truken vrezen? "Complete onzin"

Hoogdag voor Patro Eisden Maasmechelen en trainer Stijn Stijnen in het bijzonder.



De tweedeklasser ontvangt straks landskampioen Club Brugge in de achtste finales van de Beker van België. Een confrontatie die bij Stijnen, die er 11 jaar lang actief was, nog steeds veel losmaakt.



"Ik heb er mijn mooiste jaren als voetballer meegemaakt", blikt de ex-doelman terug. "Het is niet de eerste keer. Twee jaar geleden maakte ik het ook al mee met Patro. Maar toch blijft het enorm speciaal. Zeker omdat het nu een ronde later is dan toen. Dat maakte de waarde nog groter."



Stijnen voelt ook dat er iets in de lucht hangt bij de rest van zijn club.

"Dit is een dag voor de geschiedenisboeken", verzekert hij. "Je geraakt hier als kleine ploeg niet altijd, hé. Spelen tegen de landskampioen en grootste club van het land ... Hier gaan records gebroken worden op toeschouwersvlak. Momenteel zitten we aan 6.000 stuks, dat is nog nooit gebeurd. Het wordt een aparte beleving."