Tijd voor de Croky Cup: Club Brugge morgen al aan zet, clash tussen Union en Gent op woensdag

Geen rust voor de Belgische profclubs, want tussen 3 en 5 december staan de achtste finales in de Croky Cup op het programma. Club Brugge bijt morgen de spits af tegen Patro Eisden.

Landskampioen Club Brugge krijgt geen adempauze. Deze week geen uitdaging in de Champions League, wel in de Beker van België. Blauw-zwart bijt morgen om 20.45 uur de spits af tegen tweedeklasser Patro Eisden.

De Maasmechelaars zijn niet de enige 1B-club in de achtste finales van de Croky Cup, want Zulte Waregem staat een dag later tegen OH Leuven.

Toch is het woensdag vooral uitkijken naar de clash tussen titelverdediger Union en KAA Gent. Ook met KRC Genk tegen Standard staat er nog een mooie afspraak op de affiche.

Woensdag krijgt Beerschot een week na de competitienederlaag tegen KV Mechelen een kans om revanche te nemen in de beker. Cercle Brugge-STVV en KV Kortrijk-Antwerp maken de drukke voetbalavond af.

Op donderdag strijden Anderlecht en Westerlo om het laatste ticket voor de kwartfinales. Deze bekerwedstrijd is live te bekijken op VRT Canvas, VRT Max en Sporza.be.