Twijfels blijven bij Maxim Van Gils, die "nog altijd veel pijn" heeft: "Het podium? Het startpodium misschien"

kalender za 26 april 2025 15:49

Viel hij vorig jaar nog net naast het podium, dan lijkt een ereplaats nu veraf voor Maxim Van Gils in Luik-Bastenaken-Luik. Hij voelt nog steeds de gevolgen van zijn val in de Amstel Gold Race. "Of het zin heeft om te starten? Het is wat laat om een reserverijder op te roepen."

Ondanks een val en opgave in de Amstel Gold Race stond Maxim Van Gils deze week toch aan de start van de Waalse Pijl. Onderkoeld en met tranen in de ogen kwam hij als 43e binnen. "Ik heb nog nooit zo veel pijn gehad in mijn benen", zei Van Gils, die vraagtekens zette bij zijn deelname aan Luik-Bastenaken-Luik. En die vraagtekens zijn twee dagen later nog niet allemaal weg. "Het gaat nog altijd niet supergoed. Ik heb nog altijd veel pijn aan mijn staartbeentje", vertelt hij. "We hebben al alles geprobeerd, maar het heeft tijd nodig, want het is wat gekneusd." "In het dagelijkse leven hindert het niet heel veel, maar als ik op de fiets kracht moet zetten, is het pijnlijk. Conditioneel ben ik wel in orde, maar ik kan niet op de pedalen duwen."

Conditioneel ben ik wel in orde, maar ik kan niet op de pedalen duwen. Maxim Van Gils