Bekerzege krijgt duur staartje: boetes voor Patro Eisden (5.000 euro) en Stijn Stijnen (2.500 euro)

Na de zege van Patro Eisden Maasmechelen tegen eersteklasser Charleroi wilde Rik De Mil, de verliezende coach, geen excuses inroepen, maar de T1 kaartte wel de omstandigheden aan waarin zijn ploeg zich had moeten voorbereiden op de bekerwedstrijd.

Zo beweerde De Mil dat de verwarming in de kleedkamer op 30 graden was gezet en dat bepaalde ruimtes afgesloten waren. Stijn Stijnen, de geviseerde coach van de tegenstander, reageerde als door een wesp gestoken.

De voormalige doelman wordt nu echter door het bondsparket gestraft. Hij moet een boete van 2.500 euro betalen, zijn club het dubbele van dat bedrag.

Het bondsparket argumenteert dat beide geviseerde partijen "zich bijzonder onsportief hebben gedragen en de principes van de fair play hebben miskend".

Ook in het verslag van de match delegate komt het discussiepunt aan bod. "Ik merkte dat er slechts één kleine kleedkamer ter beschikking was voor de bezoekers om zich om te kleden. Naast die kleedkamer bevond zich een andere ruimte waarvan de deur gesloten was."

"Ik heb op een rustige manier aan Stijn Stijnen gevraagd of het mogelijk was om de kleedkamer open te doen, maar Stijnen was eerlijk genoeg om te vertellen dat dit niet mogelijk was. De sluiting van die kleedkamer maakte deel uit van een tactisch spel voor de wedstrijd, bedoeld om de tegenstander te destabiliseren. Hij liet me weten dat dit gedurende het hele seizoen al zo was."

De match delegate en de scheidsrechters stelden ook vast dat het "erg warm was in de ruimte van de kleedkamers" en dat "op een bepaald moment de toiletten op slot gedaan werden".