LIVE - Cercle Brugge is steeds nadrukkelijker baas, maar botst wéér op Poolse doelman

Cercle in Polen

De twee overgebleven Belgische teams in Europa komen allebei uit Brugge. Club kon dinsdag in de Champions League niet winnen van Aston Villa, dus moet Cercle de Belgische eer hoog proberen te houden.



De Vereniging trekt naar Polen waar het donderdagavond in de Conference League Jagiellonia Bialystok partij geeft. Het team wipte in de tussenronde het bescheiden Servische TSC en lijkt op papier een haalbare kaart.



Een Europese opsteker is bovendien welgekomen bij Cercle. In de Jupiler Pro League boekte het de voorbije weken een magere 5 op 18.