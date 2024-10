Stuntploeg Patro Eisden geniet en feest, maar denkt al verder: "Het zal maar voor uurtje of twee zijn"

Het is feest bij Patro Eisden Maasmechelen. Met een sterke collectieve prestatie schakelde het Charleroi uit in de Beker van België. Genieten van de stunt doen ze even, maar de focus lag kort na affluiten al op komend weekend. "Het is een spelersgroep die er van bewust is dat we binnen een paar dagen opnieuw moeten spelen", deelde Patro-trainer Stijn Stijnen.

"Dat is belangrijk, na een doelpunt alles geven", beseft Jordan Renson , maker van de 1-0. "Die tweede maken is belangrijk voor de rest van de match"

"Een droomscenario", aldus Vanrafelghem, want na een dik kwartier stond het al 2-0 in Maasmechelen. "Zo maak je het hen moeilijk."

Toch was er achteraf bij Patro Eisden Maasmechelen geen grote explosie. "Iedereen geloofde er wel in", vertelt aanvaller Keano "Kiki" Vanrafelghem.

En de rest van het verhaal is gekend. Charleroi gaat kopje onder en verliest uiteindelijk met 4-1. Patro-trainer Stijn Stijnen was onder de indruk.

"We hebben het zeker niet gestolen. Het was heel overtuigend, met veel kantwissels en kansen. Het was een totaalprestatie."

"Op een kwartiertje na", is Stijnen wel eerlijk. "Maar het team was klaar en hongerig. We trekken de lijn door, want Patro is een team dat het elke ploeg moeilijk kan maken."

Stijnen was vooral tevreden over de reacties die hij zag. "Niet bang zijn om die ploeg uit te schakelen, en dan is er de 3-0 uit het boekje. Dan kan ik alleen maar fier zijn."