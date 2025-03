Waar is de wil gebleven? Anderlecht en Hubert staan voor sleutelmatch op Standard: “Het voetbal is volledig weg”

Anderlecht staat vanavond voor een charmeoffensief tegen Standard. De opborrelende onvrede bij de fans kwam vorig weekend nog tot uiting met een fluitconcert bij de 0-2 tegen Union. Niet het resultaat op zich, wel de manier waarop de ploeg zich opnieuw presenteerde, voedde de onvrede bij de achterban. "Wat verwacht je ook wanneer je 8 verdedigende spelers aan de aftrap brengt?", buigt ons panel zich in 90 Minutes over de situatie.

Als er al een kleine hoerastemming was bij Anderlecht na de trainerswissel, schiet er enkele maanden later maar weinig van over.



Brian Riemer werd verweten te behouden en inspiratieloos te voetballen. Zijn pragmatische aanpak was een doorn in het oog voor de vele voetbalromantici in het Lotto Park, iets wat onder David Hubert - “die het DNA van de club ademt” - volledig zou veranderen.



“Toen hij debuteerde als coach tegen Charleroi (0-0, red.) wonnen we niet meteen, maar iedereen was zó opgelucht dat we weer een ploeg hadden die zijn best wilde doen om te voetballen”, herinnert RSCA-fan Sam Kerkhofs zich nog. “Maar dat is nu volledig weg”, voegt hij er stellig aan toe in onze voetbalpodcast 90 Minutes.



Vorig weekend borrelden de frustraties bij de supporters zodanig op dat er een fluitconcert opsteeg uit de tribunes wanneer de bal “weer” naar achteren ging. Hoewel Sardella het symbolische kind van de rekening leek, was het een aanfluiting naar alles wat er tussen de lijnen gebeurde tegen Union.



“Je moet ook eens naar de basisopstelling kijken”, oppert Kerkhofs. “Acht van de basisspelers zijn defensief ingesteld en maar van drie kun je eigenlijk zeggen dat het aanvallende spelers zijn. En dat voor een thuiswedstrijd tegen Union …”