Club Brugge trekt naar Patro Eisden, Union en Gent zorgen voor topper: dit zijn 1/8e finales in Croky Cup

De balletjes zijn geopend: we kennen de affiches in de 1/8e finale van de Beker van België. Club Brugge neemt het net als in 2022 op tegen tweedeklasser Patro Eisden, bekerhouder Union en Gent zorgen nu al voor een topper. Bekijk de 8 wedstrijden - die worden afgewerkt tussen 3 en 5 december - hieronder.