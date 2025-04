LIVE: Newcastle wil zich virtueel naar 3e plaats knokken in de Premier League, het ontvangt laagvlieger Ipswich

Met nog 5 speeldagen te gaan in de Premier League is het meer dan ooit money time in Engeland. Newcastle kan zich met een overwinning tegen Ipswich naar de 3e plaats hijsen. Voor Ipswich lijkt het kalf verdronken. Het dreigt opnieuw te degraderen naar de Championship, of flakkeren ze vandaag op en beginnen ze aan een ultieme comeback? Volg de wedstrijd hier live met tekstupdates.