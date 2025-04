Napoli profiteert dankzij goaltjesdief McTominay optimaal van verlies van Inter en wordt alleen leider

Romelu Lukaku en zijn ploegmakkers bij Napoli hebben dit weekend een mooie stap gezet richting een nieuwe scudetto. Nadat Inter zich eerder op de dag had laten vangen tegen AS Roma, wonnen de Napolitanen wel tegen Torino. Scott McTominay zorgde eigenhandig voor de 2-0-eindstand, waardoor Napoli weer alleen leider wordt in de Serie A.

Hier en daar keken voetbalfans al uit naar een mogelijke testmatch om de titel in Italië. Inter en Napoli stonden op 5 wedstrijden van het einde nog altijd met een gelijk puntenaantal.



Maar dat scenario mag na zondagavond toch even de koelkast in. Inter liet zich in de vooravond namelijk al vloeren door AS Roma en daar profiteerde Napoli optimaal van.

Het was Scott McTominay die de Zuid-Italianen op z'n eentje naar een driepunter loodste. Na 7 minuten worstelde hij zich voorbij zijn man om aan de eerste paal een lage voorzet binnen te duwen.

Vlak voor rust kopieerde de Schot die actie nog eens. Opnieuw was er wat wroetwerk nodig, maar McTominay schoof de bal wel opnieuw keurig in hetzelfde zijnetje.

Napoli speelde daarna niet veel meer klaar, maar controleerde wel vlot tegen Torino. Romelu Lukaku mocht 4 minuten voor affluiten naar de kant.

Dankzij de zege is Napoli nu weer alleen koploper in Italië, met nog 4 wedstrijden op de teller. Kan het zijn bonus van 3 punten op Inter vasthouden tegen Lecce, Genoa, Parma en Cagliari?