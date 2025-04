Ploeg kon terugval bij Remco Evenepoel niet voorspellen: "En hij wilde op het einde niet de hele tijd vol in beeld rijden"

kalender zo 27 april 2025 23:31

Zo flitsend zijn comeback in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race was geweest, zo grijs is zijn Luik-Bastenaken-Luik geworden. Remco Evenepoel kwam er in La Doyenne niet aan te pas. "Hij keerde sterk terug na zijn ongeval en dan zie je wel vaker dat er een terugval kan zijn", analyseerde zijn ploegleider Klaas Lodewyck.

Remco Evenepoel kon aanvankelijk de schijn nog ophouden in Luik-Bastenaken-Luik, maar in het laatste uur zakte hij door het ijs. "Ik denk dat het duidelijk was: hij had de benen niet op het einde", legde zijn ploegleider Klaas Lodewyck uit. "Dan is het heel simpel en kan je niet volgen." Naar een verklaring zoekt Soudal - Quick Step niet te ver. "Hij is sterk teruggekeerd na zijn ongeval en dan zie je dikwijls dat er een terugval kan zijn. Wij hadden niet gedacht dat die vandaag zou zijn, maar zoiets valt niet te voorspellen." Van ziekte is geen sprake volgens zijn ploeg. "Ja, Remco heeft een koortsblaas, maar als je hem al lang genoeg volgt, dan weet je dat hij dat vaker heeft. Dikwijls is het ook een teken van vorm. Voor ons is het geen waardemeter dat hij ziek is."

De Roche-aux-Faucons? Remco was gelost en voelde niet de nood om de hele tijd vol in beeld te rijden. Ik denk dat Remco even alleen wilde zijn. Klaas Lodewyck