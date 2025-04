Thibau Nys wil na 5e plek "terugkeren om te winnen" en droomt nu luidop van de Tour: "Week 1 al bestudeerd"

kalender zo 27 april 2025 22:36

De beste Belg in Luik-Bastenaken-Luik was zondagmiddag een debutant. Thibau Nys overleefde de klimmetjes en sprintte op de Quai des Ardennes nog naar een 5e plek. Een straf resultaat, zeker omdat de springveer van Lidl-Trek in de finale tegen de krampen aan zat. "Er zijn heel veel emoties door me heen gegaan in het laatste uur", vertelde hij.

12e in de Amstel, 8e in de Waalse Pijl en 5e in Luik-Bastenaken-Luik. Thibau Nys heeft meer dan zijn visitekaartje afgegeven bij zijn eerste doortocht in de Ardennen.

Maar dat hij in Luik zijn beste resultaat zou neerzetten? Dat had onze jonge landgenoot vooraf niet verwacht. "Ik zei dat deze koers me het minst lag, maar ik kom toch terug op mijn woorden", glunderde hij aan de Sporza-tafel.

"Nu ik hier voor het eerst gereden heb, ligt het me toch beter dan ik verwacht had. Het koersverloop speelt vaak in het voordeel van mijn type renner. Als je die klimmetjes goed kunt verteren, kan je een hele dikke uitslag rijden."

Analist Jan Bakelants kon niet anders dan Nys gelijk geven. "Door zijn sterke eindschot kan hij zich permitteren om te volgen en te wachten. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat hij dicht eindigt."

Ze vroegen binnen de ploeg om alles voor mij aan te trekken. Ik zei "oh nee, doe maar mannen", want ik zat al vanop de Côte des Forges met serieus veel krampen. Thibau Nys

Onderweg leek die top 5-plek in Nys' hoofd nochtans heel veraf. "Het was heel veel voor mij om te beseffen wat er in het laatste uur allemaal is gebeurd", blikte hij kort na de aankomst terug op zijn rollercoaster. "Er zijn veel emoties door me heen gegaan."

"Ik voelde me supergoed op La Redoute en had niet het gevoel dat ik over de limiet was gegaan. Ik dacht zelfs aan de top 3, maar daarna geraakte ik niet echt hersteld van de inspanning en zat ik volledig tegen de krampen aan."

"Zo vreesde ik plots dat ik in de laatste groep zou eindigen. Ik ben snel wat augurkensap gaan halen en er kwam uiteindelijk zo'n grote groep samen, waardoor ik wat kon profiteren en toch nog voor een mooi resultaat kon sprinten."

Bij Lidl-Trek besloten ze in het slot dus om alle ballen op Nys te zetten. "Ze vroegen binnen de ploeg om in de laatste 10 kilometer alles voor mij aan te trekken. Ik zei "oh nee, doe maar mannen", want ik zat al vanop de Côte des Forges met serieus veel krampen."

"Het kon zijn dat ik volledig blokkeerde in de sprint. Maar ik heb de mannen laten doen en ging dan zien wat er nog inzat. Ik vond links een gaatje en ben van heel ver de sprint aangegaan. Er kwam uiteindelijk nog net iemand over."

Nys droomde onderweg even van de top 3.

Tour de France lonkt

Over de eindbalans van zijn eerste Ardense voorjaar kon Nys uiteraard alleen maar tevreden zijn. "Ik denk wel dat ik hier op voorhand had voor getekend", vertelde hij. "Ik had wel wat meer verwacht van de Waalse Pijl, maar die dag zat er voor mij niet meer in. Ik denk dus dat ik hierop kan bouwen voor de toekomst. Ik wil terugkeren naar de Ardennen en proberen te winnen." Al zijn er eerst andere doelen die met rode stift omcirkeld staan op de kalender ten huize Nys. De Tour de France is zonder twijfel de grootste van allemaal. "Ik rijd nog in Frankfurt donderdag en dan trek ik naar de Sierra Nevada. Als voorbereiding op de Tour? Wel, het is in elk geval met de Tourploeg dat we naar daar trekken. De selectie zal stilaan wel bekendgemaakt worden."

Ik heb de eerste week zeker al bestudeerd. Ritten 2, 4, 6 en 7 zijn interessant. Thibau Nys