Club Brugge heeft ticket voor de kwartfinales op zak ondanks blunder Jackers

di 3 december 2024 22:51

Patro Eisden Maasmechelen einde 1 - 3 Club Brugge Croky Cup - speeldag 1 - 03/12/24 - 20:47

Club Brugge heeft zich geplaatst voor de volgende ronde in de Croky Cup. Tegen Patro Eisden Maasmechelen had het zijn beste niveau niet eens nodig om door te stoten. Een blunder van Nordin Jackers hielp Patro nog in de wedstrijd, maar Vanaken en Jashari zetten de blunder in de 2e helft recht.

Doelpunten: 13' Nielsen 0-1

31' Van Eenoo 1-1

48' Vanaken 1-2

81' Jashari 1-3

Patro Eisden Maasmechelen - Club Brugge in een notendop: Sleutelmoment Club begint bijzonder sterk aan de tweede helft, terwijl ze bij Patro Eisden Maasmechelen net wat minder scherp uit de kleedkamer komen. Vanaken wordt helemaal uit het oog verloren op een corner en kan Club zo makkelijk weer op voorsprong koppen. Het keerpunt in de wedstrijd. Man van de match Club-kapitein Hans Vanaken loodste het Brugse schip veilig naar de haven. Zijn tiende bekergoal voor Club kort na de rust effende de weg richting de kwartfinales en Vanaken gaf ook de assist voor de 1-3 van Jashari. Opvallend Negen wedstrijden zonder nederlaag, over alle competities heen. Club Brugge zette zijn straffe reeks gewoon voort in het Patro-stadion. Het is al van eind oktober en de 3-1-nederlaag tegen Milan in de Champions League geleden dat het team van Nicky Hayen nog eens in het zand beet.

Blunder Jackers brengt Patro weer in de wedstrijd

Opdracht volbracht voor Club Brugge, al maakte de landskampioen het onnodig spannend in het uitverkochte Patro-stadion. Pas in de slotfase stelde Jashari de kwalificatie voor de kwartfinales helemaal veilig. Na een knappe één-twee met Vanaken zette de invaller de 1-3-eindstand op het scorebord.



De wedstrijd was nochtans perfect begonnen voor Club. Na nog geen kwartier opende Nielsen al de score op een uitstekende doorsteekpass van Tzolis, de culminatie van een sterk begin van de bezoekers. Voor een dominant Club leek het toen een gezondheidswandeling te gaan worden.



Dat was buiten een blunder van Jackers gerekend. De doublure van Mignolet verspeelde op het halfuur knullig de bal aan Bammens en op zijn aangeven kon Van Eenoo de gelijkmaker in doel knallen.



Club moest plots weer van voor af aan beginnen. Bijna zetten de bezoekers meteen orde op zaken, maar de afgeweken knal van Nielsen spatte uiteen op de lat. Club hield de druk aan. Zowel Sabbe, Vermant als Talbi waagde zijn kans, maar telkens kwam doelman Belin als winnaar uit de strijd.

Kapitein Vanaken toont Club de weg

Meteen na de rust kon Club wel het verschil maken. Belin hield Talbi met een uitstekende redding nog van de 1-2, maar op de daaropvolgende corner was het toch raak. Bij Patro Eisden Maasmechelen verloren ze Vanaken uit het oog en de Club-aanvoerder kon simpel binnenkoppen.



Nog voor het uur kreeg Club drie grote kansen om de score verder uit te diepen. Tzolis kreeg de bal tot twee keer toe niet voorbij Belin en toen de doelman toch geklopt was op een kopbal van Vermant, hield de lat Patro in de wedstrijd.



Zo bleef de thuisploeg in zijn kansen geloven, maar in de slotfase kon invaller Jashari de twijfels helemaal wegnemen. Club stoot zo verdiend door naar de kwartfinales, voor Patro eindigt een knap bekeravontuur in de 1/8e finales.

Mechele: "Dik verdiende overwinning"

Brandon Mechele (Club Brugge): "We zijn nooit echt in de problemen gekomen. We hadden vrij goed de controle over de wedstrijd en hadden nog meer kunnen scoren. We hadden het misschien ook iets sneller moeten afmaken, maar dit is een dik verdiende overwinning. We hebben misschien iets te weinig gecreëerd, maar we hadden controle en dat was het belangrijkste. Het was niet het makkelijkste veld, dus we moesten geconcentreerd blijven. Ik ben blij dat we maar één keer op dit veld moeten spelen. Wat ik tegen Jackers gezegd heb? Hij had voordien al een hele goede redding gedaan. Misschien had ik niet mogen terugspelen op hem, want het veld lag daar niet goed. Misschien hadden we dat risico niet mogen nemen. We proberen te voetballen van achteruit en soms loopt dat eens verkeerd. "Jacky" treft geen schuld en we hebben het recht gezet."





Lukas Van Eenoo (Patro Eisden Maasmechelen): "Club verdient deze overwinning. Jordi (Belin, red.) heeft een paar heel goede reddingen gedaan. Het is jammer dat we meteen na de rust die 1-2 pakken op een corner. We hebben genoeg gestalte, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar die 1-2 had ook al eerder kunnen vallen. Het is wel lang 1-2 gebleven en zo bleef het wel spannend. We konden een paar keer ook dreigen, maar over de hele wedstrijd is Club de verdiende winnaar. Wij hebben ons ook wel kunnen tonen, maar Club heeft gewoon zoveel kwaliteit. Ik ben niet de man die veel scoort tegen Club Brugge , dus het doet wel deugd. Het was ook een belangrijk doelpunt, want we hadden het moeilijk en kwamen daardoor beter in de match."

