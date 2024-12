Nieuw avontuur voor Thomas De Gendt: hij gaat gravelbiken voor Classified

Eind september hing Thomas De Gendt zijn wegfiets definitief aan de haak.

De ritwinnaar in alle grote rondes gaf toen al aan dat hij enerzijds "de saaiheid van het leven wou ontdekken" en anderzijds plannen had om te gravelfietsen.

Dat plan heeft nu vorm gekregen. De Gendt gaat gravelbiken voor Classified, het Belgische fietstechnologiebedrijf waarvan Tom Boonen ambassadeur is.

“De overstap naar het gravelracen is een nieuwe uitdaging waar ik enorm naar uitkijk", is De Gendt enthousiast.



“Het mooie aan gravel is de combinatie van duurvermogen en techniek. Ik ben benieuwd wat we samen kunnen bereiken en kijk uit naar een succesvol seizoen met het team. De wegen veranderen, maar de honger blijft.”